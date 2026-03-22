Hyundai Motor Company ha anunciado hoy el lanzamiento de dos N Hyper Chargers en el circuito alemán de Nürburgring. Con esta iniciativa, Hyundai Motor ofrece recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos (EV) en uno de los recintos automovilísticos más renombrados del mundo.

Los Supercargadores N de Nürburgring encarnan la filosofía "Performance for All" de la sección N de Hyundai al hacer más accesibles las experiencias EV de alto rendimiento a los entusiastas de la conducción en Nürburgring.

Así son los nuevos supercargadores que ha instalado Hyundai en el mítico circuito de Nürburgring / Hyundai

Recargar rápido y volver a circuito

Situados estratégicamente en la entrada del Tourist Drive, los N Hyper Chargers suponen la primera estación de carga ultrarrápida de Hyundai dentro del complejo de Nürburgring. Al llevar la carga ultrarrápida directamente al circuito, Hyundai Motor garantiza que los conductores puedan recargar rápidamente y volver a la acción de inmediato.

Esta mejora de la infraestructura subraya el compromiso de Hyundai Motor de preservar la emoción de conducir incluso en la era electrificada, garantizando el disfrute ininterrumpido de la pista para todos.

Las capacidades de los supercargadores N

La nueva instalación está diseñada para ser rápida y eficaz. Los beneficios para el conductor incluyen:

Carga simultánea: La instalación cuenta con dos unidades con cuatro puntos de carga , lo que permite cargar hasta cuatro vehículos a la vez .

La instalación cuenta con , lo que permite cargar . Velocidades ultrarrápidas: Con una potencia máxima de 400 kW de corriente continua , un IONIQ 5 N y un IONIQ 6 N pueden pasar del 10% al 80% del estado de carga (SoC) en aproximadamente 18 minutos.

Con una , un y un pueden pasar del 10% al 80% del estado de carga (SoC) en aproximadamente 18 minutos. Acceso abierto: Los Supercargadores N son accesibles para todas las marcas de modelos de EV.

Los supercargadores N comenzaron sus operaciones piloto el pasado sábado 14 de marzo de 2026 para garantizar a los conductores un acceso inmediato para la nueva temporada de circuitos. Tras una fase de optimización del servicio, la recarga gratuita para los propietarios de IONIQ 5 N e IONIQ 6 N comenzará en abril a través de la aplicación móvil Charge myHyundai en Europa.