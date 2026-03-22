Fiel a su cita con las fechas de la Semana Santa, El Desierto de los Niños vuelve al sur de Marruecos con una caravana formada por 43 vehículos y 144 personas. La edición 2026 de la gran aventura infantil se desarrollará entre los días 27 de marzo al 4 de abril, con su clásico formato que mezcla solidaridad, conducción en el desierto y turismo enfocado a los más pequeños de la casa.

Este año, como novedad, se vivirá una jornada más en los alrededores de las montañas del Atlas, donde se centrarán las nuevas acciones solidarias del viaje.

Los recorridos mezclan pistas con muchas zonas arenosas, en las que se pondrá a prueba tanto las habilidades de los conductores, como las capacidades de sus vehículos. En esta edición 2026, una vez más, será protagonista muy destacado uno de los modelos 100% eléctricos de Hyundai, que este año será el nuevo Ionic 9, vehículo que dispone de una sensacional autonomía gracias a su batería de 110,3 kWh.

El Hyundai Ioniq 9 debuta en una nueva edición de ‘El Desierto de los Niños’ / Hyundai

Participación de la gama 4X4 de Hyundai

Esta será la cuarta ocasión en la que un coche EV puro acompañe a la caravana, demostrando una vez más las cualidades de los vehículos eléctricos de la marca. Junto al SUV eléctrico viajarán varias unidades de la gama 4X4 de Hyundai: Santa Fe, Kona y Tucson, además del monovolumen Staria, en su versión híbrida, puesto a disposición de la Fundación Alain Afflelou.

Todos los vehículos Hyundai equiparán neumáticos Hankook, especialmente diseñados para circular con las máximas garantías por los complicados terrenos del desierto marroquí.

Entre esos neumáticos, el Ioniq 9 estrena los Hankook Dynapro AT2, una monta mixta que ofrece un excelente rendimiento en situaciones offroad, mejorando de manera significativa las cualidades del Ioniq 9 para rodar por las pistas del desierto, ya sea por pedregosos caminos o por zonas de mucha arena.

El Hyundai Ioniq 9 debuta en una nueva edición de ‘El Desierto de los Niños’ / Hyundai

Acciones solidarias

Varias serán las acciones solidarias que se realizará este año El Desierto de los Niños, destacando las que se inician en Boulmane Dades, a los pies de la cordillera del Atlas, una zona a la que nunca habían llegado antes las operaciones del viaje.

En Boulmane Dades se visitará la primera de las dos asociaciones que Hyundai va a apadrinar en esta edición del viaje. En ambos casos, la asociación de discapacitados de Boulmane Dades y la asociación de discapacitados de Erfoud, se llevará todo el material necesario para las peculiaridades de los niños que acuden a diario a sus instalaciones.

Unas entregas que se realizan siguiendo las indicaciones de los responsables de las dos asociaciones para que la acción sea mucho más efectiva. Además, en Boulmane Dades se va a colaborar en la mejora de la biblioteca local, que se equipará con todo tipo de libros y con ordenadores.

De camino a Erfoud, El Desierto de los Niños recalará en dos de las localidades en las que se han iniciado proyectos durante los últimos años. Una será la población de Fezoou, donde se encuentra la escuela Hyundai-Federico Granda y donde se inició hace tres ediciones la plantación de un palmeral que, en unos años, representará un apoyo económico para el pueblo.

En la jornada siguiente se viajará hasta Ramlia, una pequeña localidad situada en medio del desierto y a la que sólo se llega por pedregosas y arenosas pistas, donde se inaugurará el complejo deportivo Hyundai-El Desierto de los Niños, que incluye un campo de fútbol de hierba artificial.