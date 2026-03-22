Bentley Virtuoso Collection convierte el coche en una sala de conciertos

En el mercado premium, el lujo no sólo se mide en potencia; materiales o tecnología también son esenciales. Por ello, Bentley ha decidido poner el foco en algo menos evidente pero cada vez más valorado por sus clientes: la experiencia sonora. Así nace la Bentley Virtuoso Collection, una serie exclusiva que gira alrededor del nuevo sistema de audio Naim for Mulliner, concebido para transformar el habitáculo en un entorno acústico de alta fidelidad.

Bentley Virtuoso Collection / Bentley

Se trata de una edición limitada de los vehículos más representativos de la marca: Bentley Continental GT, Continental GTC y Bentley Bentayga, con la previsión de que el Flying Spur se incorpore más adelante.

El corazón de esta colección es el sistema Naim for Mulliner, fruto de una colaboración entre Bentley y el especialista en audio Naim que se remonta a más de 15 años. Para su desarrollo se han invertido más de 10.000 horas de trabajo, un dato que ayuda a entender el nivel de detalle que hay detrás de este proyecto.

El equipo lo forman 18 altavoces, a los que se suman dos unidades mejoradas derivadas del proyecto Batur, lo que permite mejorar la respuesta en frecuencia sin sacrificar precisión ni claridad. La sensación buscada no es simplemente volumen, sino fidelidad, esa capacidad de reproducir la música con la mayor naturalidad y sofisiticación posible dentro de un entorno tan complejo como el interior de un coche.

Uno de los elementos clave es la integración de Dolby Atmos, una tecnología que permite distribuir el sonido en un espacio tridimensional. En la práctica, esto se traduce en una escena sonora más amplia y definida, donde cada instrumento ocupa su lugar y el oyente percibe la música con mayor profundidad.

Altavoz del sistema Naim for Mulliner en los Bentley Virtuoso Collection / Bentley

A ello se suma el uso de Fraunhofer Symphoria, un sistema de procesamiento diseñado específicamente para vehículos que mejora la percepción del sonido en todo el habitáculo. No es un detalle menor, porque en un coche las superficies, los materiales y la posición de los ocupantes influyen de forma directa en cómo se escucha la música.

Las modificaciones no sólo son electrónicas. El Bentley Virtuoso Collection introduce también cambios físicos en el habitáculo pensados para mejorar la acústica. Por ejemplo, se han incorporado inserciones de material Dinamica en los paneles de las puertas con el objetivo de absorber vibraciones y frecuencias no deseadas, creando un entorno más limpio y silencioso. También se han rediseñado las rejillas de los altavoces, que ahora ofrecen un 26 por ciento más de transparencia acústica, lo que permite que el sonido fluya con menos interferencias.

Otro detalle interesante está en los propios altavoces, desarrollados a partir de la tecnología de Focal. Sus nuevos conos permiten un 20 por ciento más de movimiento, lo que se traduce en una mayor dinámica y una respuesta más precisa, especialmente en las frecuencias medias y altas.

Interior de la edición Bentley Virtuoso Collection / Bentley

Esta colección estará disponible en unidades limitadas y con un alto grado de personalización a través del departamento Mulliner, lo que permitirá a cada cliente adaptar su vehículo a sus preferencias personales. La Bentley Virtuoso Collection se ofrece con tres configuraciones interiores distintas, denominadas Soprano, Tenor y Bass, cada una con una identidad visual propia. La opción Soprano apuesta por tonos claros y una atmósfera luminosa, mientras que Tenor introduce contrastes más marcados y un carácter algo más sofisticado. Bass, por su parte, se inclina hacia una estética más oscura y contundente, con materiales y acabados que refuerzan esa sensación de profundidad.

En todos los casos aparecen detalles comunes, como los elementos decorativos en tono Champagne Gold, presentes en insignias exteriores, salidas de escape o incluso en la llave del vehículo. Al abrir la puerta, el conductor se encuentra además con una animación de bienvenida específica de la colección, un guiño que refuerza esa sensación de exclusividad desde el primer momento.

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El precio, según Bentley, se facilitará bajo petición, una fórmula habitual en este tipo de productos.