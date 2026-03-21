La Triumph Daytona 660 encara 2026 con una evolución tan lógica como necesaria. No se trata de una revolución, sino de un afinado en los puntos clave que realmente marcan la diferencia cuando llega el momento de conducir. Porque si algo ha demostrado este modelo desde su lanzamiento es que sabe moverse con soltura tanto en carretera como cuando el ritmo sube en circuito. Ahora, Triumph da un paso más para consolidarla como una de las referencias entre las deportivas de media cilindrada.

La Triumph Daytona 660 eleva su carácter deportivo en 2026 / Triumph

El corazón de esta Daytona sigue siendo el conocido tricilíndrico de 660 cc, una mecánica que se ha convertido en seña de identidad de la casa británica. Entrega 95 CV a 11.250 rpm y 69 Nm de par a 8.250 rpm, cifras que sobre el papel pueden parecer contenidas, pero que en la práctica se traducen en una respuesta llena, aprovechable y muy divertida. Especialmente por ese carácter tan particular del tres cilindros, capaz de empujar con fuerza en medios y estirarse con alegría hasta la zona alta del cuentavueltas.

Uno de los aspectos más interesantes es cómo se gestiona esa potencia. El acelerador electrónico ofrece una conexión muy directa entre el puño derecho y la rueda trasera, mientras que los tres modos de conducción —Sport, Road y Rain— permiten adaptar la respuesta según el escenario. Así, se puede pasar de una conducción deportiva a un uso diario con total naturalidad, algo que encaja perfectamente con el enfoque polivalente del modelo.

El corazón de esta Daytona sigue siendo el conocido tricilíndrico de 660 cc / Triumph

Para 2026, uno de los grandes avances es la incorporación de serie del Triumph Shift Assist. El quickshifter transforma la experiencia al permitir subir y bajar marchas sin embrague, aportando fluidez y ese punto racing que se busca en una moto de este tipo. En conducción rápida se agradece, pero también en ciudad, donde reduce el esfuerzo en trayectos con constantes cambios de ritmo.

Donde realmente se percibe el salto cualitativo es en la parte ciclo. La nueva horquilla Showa invertida de 41 mm, ahora ajustable en compresión y extensión, permite afinar el comportamiento con un nivel poco habitual en la categoría. Este detalle marca la diferencia, porque abre la puerta a personalizar la respuesta según el estilo de conducción o el tipo de recorrido. El amortiguador trasero, también firmado por Showa, mantiene el ajuste de precarga y completa un conjunto equilibrado.

La nueva horquilla Showa invertida de 41 mm, ahora ajustable en compresión y extensión, permite afinar el comportamiento / Triumph

En marcha, esta configuración promete una moto más precisa, más comunicativa y, sobre todo, más adaptable. Podrás conducirla a ritmo tranquilo entre semana y, llegado el fin de semana, exprimir su lado más deportivo sin que el conjunto se descomponga. Ese equilibrio entre confort y rendimiento es, probablemente, uno de sus mayores argumentos.

El apartado de frenos tampoco se queda atrás. Las pinzas radiales de cuatro pistones mordiendo discos de 310 mm ofrecen una frenada potente y dosificable, con el respaldo de un ABS firmado por Continental que aporta seguridad sin resultar intrusivo. A esto se suman los nuevos neumáticos Metzeler M9RR, que elevan el nivel de agarre y confianza desde el primer momento.

Ergonómicamente, la Daytona 660 mantiene una posición deportiva pero accesible. Los semimanillares situados por encima de la tija evitan cargar en exceso las muñecas, mientras que el asiento a 810 mm facilita llegar al suelo con seguridad. Es una moto pensada para disfrutarla a diario, no solo para salidas puntuales.

Triumph Daytona 660 Cosmic Yellow / Triumph

A nivel tecnológico, el cuadro TFT a color, combinado con una pantalla LCD, ofrece toda la información de forma clara. La posibilidad de añadir el sistema My Triumph amplía sus capacidades con navegación y conectividad, aunque aquí entra ya en el terreno de los accesorios.

En cuanto al diseño, Triumph ha apostado por reforzar la identidad visual con nuevos esquemas de color más atrevidos, detalles en Diablo Red y un cuidado extremo por los acabados. La Daytona sigue siendo una moto que entra por los ojos, con ese equilibrio entre elegancia británica y agresividad deportiva.

Además, su precio de partida de 10.395 euros y los intervalos de mantenimiento cada 16.000 km la posicionan como una opción muy competitiva dentro de su segmento. A esto se suma la posibilidad de limitarla para el carnet A2, ampliando su público potencial.

Triumph Daytona 660 Aluminium Silver / Triumph

Ahora bien, si miramos hacia el futuro, hay margen de mejora. Por ejemplo, aunque la electrónica cumple, se echa en falta una IMU que permita introducir ayudas más avanzadas como el ABS en curva. También sería interesante una reducción de peso (201 kilos en seco) para afinar aún más su comportamiento dinámico y acercarla a un enfoque más radical sin perder su polivalencia.

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En definitiva, la Triumph Daytona 660 2026 no cambia su esencia, pero sí la perfecciona. Es más precisa, más equipada y más satisfactoria de conducir. Y eso, en una moto que ya funcionaba bien, es exactamente lo que se espera de una evolución inteligente.