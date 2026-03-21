El equipo Porsche Penske Motorsport competirá hoy en las legendarias 12 Horas de Sebring con una decoración especial. Los dos prototipos híbridos de Weissach correrán con detalles en azul y rojo sobre fondo blanco en la clásica prueba de resistencia que se celebra en el estado de Florida. Con este diseño especial, Porsche y la petrolera ExxonMobil celebran una colaboración de 30 años caracterizada por la innovación, tanto en el mundo de las carreras como en el de los coches de producción.

Porsche se pone nostálgico y recupera su decoración ‘Mobil’ en las 12 horas de Sebring / Porsche

Una alianza que viene de lejos

El 14 de junio de 1996 marcó el inicio de una sólida colaboración. En las 24 Horas de Le Mans de ese año, los dos Porsche 911 GT1 oficiales –con los colores de Mobil 1– terminaron segundo y tercero, por detrás del Porsche de un equipo cliente. Ese día, el fabricante de coches deportivos con sede en Stuttgart y la empresa energética estadounidense dieron comienzo a un acuerdo pionero que incluía el llenado en fábrica con estos lubricantes de todos los vehículos Porsche nuevos entregados en el mundo.

Apenas dos años después de que comenzara la asociación, el Porsche 911 GT1, perfeccionado y con la decoración de Mobil 1, triunfó frente a una feroz competencia en las 24 Horas de Le Mans. Durante la década de 2000, la colaboración desempeñó un papel significativo en los grandes éxitos del Porsche RS Spyder en Norteamérica y Europa. Con los últimos avances en aceites de motor y líquidos refrigerantes de baterías, Mobil 1 y Porsche contribuyeron a dotar al Porsche 919 Hybrid de la ventaja de rendimiento necesaria para asegurar seis títulos de campeonato del mundo y tres victorias absolutas en Le Mans entre 2014 y 2017.

En los últimos años, los avances en tecnología de refrigeración para los motores eléctricos y las baterías del Porsche GT4 e-Performance han supuesto importantes mejoras. El prototipo totalmente eléctrico puede desarrollar hasta 1.088 CV (800 kW) en pista. En la Fórmula E, Mobil 1 es también un importante socio técnico del equipo oficial de Porsche. Desde 2007, además, es patrocinador principal de la Porsche Mobil 1 Supercup, que se celebra en paralelo a determinadas carreras de Fórmula 1 en Europa.

Porsche se pone nostálgico y recupera su decoración ‘Mobil’ en las 12 horas de Sebring / Porsche

Las 12 horas de Sebring

La tradicional carrera de Sebring es considerada por muchos como una prueba especialmente dura, tanto para los pilotos como para los vehículos. Uno de los motivos es la naturaleza de este histórico circuito, que discurre en parte por un antiguo aeródromo militar. Aproximadamente el 30 % de la superficie del trazado está formada por losas de hormigón, y los pronunciados baches suponen un reto adicional.

La prueba del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar en el Sebring International Raceway, de 6,02 kilómetros, celebra hoy su 74ª edición. Con 19 victorias absolutas, Porsche es el fabricante más laureado en la historia de esta carrera de resistencia.

El equipo oficial Porsche Penske Motorsport compite con dos Porsche 963 en la categoría reina GTP. El coche nº 7 —pilotado por los ganadores de Daytona Felipe Nasr (Brasil), Julien Andlauer (Francia) y Laurin Heinrich (Alemania)— llega a la carrera de 12 horas como líder del campeonato.

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Sus compañeros de equipo, Kévin Estre (Francia), Laurens Vanthoor (Bélgica) y Matt Campbell (Australia), ocupan actualmente el cuarto puesto en la clasificación con el coche nº 6. Porsche también lidera el campeonato de constructores. En la categoría GTD Pro, los equipos clientes Manthey y AO Racing correrán cada uno con un Porsche 911 GT3 R. Otros Porsche 911 GT3 R participarán en la categoría GTD.