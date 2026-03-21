Pepe Martí consigue puntos en la primera carrera de Fórmula E con público en España

La Fórmula E aterrizó en el Circuito del Jarama para vivir su 6º carrera de la temporada, la primera prueba de la historia en España con público (la primera fue el doble E-Prix de Valencia en 2021). António Félix da Costa encabeza el 1-2 del equipo Jaguar en el E-Prix de Madrid, con Pascal Wherlein 3º. Pepe Martí terminó 9º, después de liderar durante 4 vueltas, con un Dan Ticktum 4º que perdió el podio en los últimos instantes.

El poleman empieza fuerte

Nick Cassidy salió desde la primera posición con Pepe Martí 12º, en su mejor puesto de salida en la Fórmula E. El piloto de Citroën lideró los primeros giros, con De Vries 2º que se tocó con la parte trasera del Porsche de Wehrlein, y rompió su alerón delantero. Ticktum subió hasta el 2º puesto y Pepe Martí bajó hasta el 14º.

Felipe Drugovich activó el modo de ataque en la vuelta 6 y empezó a liderar la prueba, tras salir último. Con el attack mode, Martí empezó a remontar y en la vuelta 10 se puso primero, adelantando a Cassidy. Es la primera vez que el español lidera una prueba de la Fórmula E. Ticktum superó al de Citroën y Cupra encabezó la ronda con un 1-2.

Empieza el pit boost

Las paradas en boxes para el 10% de recarga de energía empezaron en la vuelta 11 con Da Costa y Wehrlein, entre ellos. Aunque Di Grassi con el modo de ataque activado luchó contra Martí, el español lideró 4 vueltas de carrera, hasta que en la 14 entró a boxes. Con el piloto de Cupra, Cassidy, Dennis, Müller y Eriksson también pasaron a por el pit boost.

Martí bajó al 11º y con todas las paradas hechas, Günther lideraba la prueba en el Jarama, con Da Costa 2º y Wehrlein 3º. El piloto portugués se puso 1º después de adelantar al de DS en la recta de meta. Da Costa activó su modo de ataque y siguió líder con Ticktum, compañero de Martí en Cupra, en la lucha por el podio.

Da Costa lidera el 1-2 de Jaguar en el E-Prix de Madrid

Con el attack mode, Ticktum adelantó a Evans y Wehrlein para ponerse 2º. El neozelandés superó al de Porsche subiendo al 3º. En la última vuelta se vivió una lucha apasionante entre los pilotos de Jaguar por la victoria, con un Martí que remontó hasta los puntos. Finalmente, Da Costa ganó el E-Prix de Madrid con Evans 2º (1-2 de Jaguar) y Wehrlein, tras superar a Ticktum (4º) en los últimos compases de carrera. Después de salir 12º y liderar durante 4 vueltas, Martí acabó 9º.

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Pascal Wehrlein lidera el campeonato de la Fórmula E con 83 puntos. Edoardo Mortara está 2º con 72 y Mitch Evans 3º con 65. Después de conseguir el triunfo en la segunda carrera de Jeddah y el E-Prix de Madrid, Da Costa se coloca 4º con 64 puntos. Pepe Martí está 12º, empatado a 19 puntos con Eriksson.