El Toyota C-HR ahora es eléctrico y puede ser tuyo por menos de 30.000 euros (con condiciones)

Toyota ya se ha metido de lleno en los coches eléctricos. Primero llegó el bz4X y ahora el C-HR se ha convertido en un 100% eléctrico. Estéticamente, el nuevo Toyota C-HR+ no cambia prácticamente en comparación con su homólogo híbrido, aunque sí mejora en medidas.

Es un SUV del segmento C con un largo de 4,5 metros y un maletero de 416 de litros, por lo que gana 16 centímetros, 11 más de batalla en concreto y 26 litros de carga. Su interior sigue caracterizándose por el uso de buenos materiales, tecnología práctica y orientada a una conducción cómoda y seguro (lleva asistentes al conductor para dar y regalar) y una gran habitabilidad en las plazas traseras. Además, la versión tope de gama cuenta con techo solar y el aislamiento acústico del habitáculo es sobresaliente.

El C-HR eléctrico es más grande que el híbrido. / Toyota

Una batería, dos versiones

El nuevo Toyota C-HR llega a España (en presente, porque ya está disponible y ahora se empiezan a entregar las primeras unidades) con una sola batería, la grande, de 77 kWh. En cuando a motores, llega con dos opciones: un tracción delantera de 224 CV y un tracción total de 343 CV. Y es aquí donde el lector tendrá que escoger si quiere más prestaciones o más eficiencia a la hora de decidir cuál de las versiones prefiere (además de por precio).

La gama comercial del Toyota C-H+ es sencilla: el modelo de tracción delantera está asociado al acabado Advance, que se podría considerar el de acceso, pero bastante bien equipado; mientras que el de tracción total sube a la categoría tope de gama, Spirit.

Tiene una pantalla de 14 pulgadas. / Toyota

Ambas versiones aceleran con ganas y se sienten estables sobre el asfalto, pero obviamente la AWD es la que más respuesta da al pisar el acelerador, ya que consigue hacer el 0 a 100 en 5,2 segundos. Está equipada con llantas de 20 pugadas y cuanto a autonomía, declara 501 kilómetros. La versión FWD gana en este aspecto, con llantas de 18 pulgadas, consigue los 607 kilómetros de autonomía. La plataforma del C-HR+ es la misma que la del bz4X y el resultado es un coche cómodo, que se conduce bien, con un tacto de freno y dirección óptimo y que da una respuesta efectiva cuando se le exige.

También gana maletero. / Toyota

El consumo en ambas versiones es bueno, llegando a hacer con la versión de tracción total un gasto de entre 16-17 kW/100 km. Además, hay unas levas detrás del volante para controlar la intensidad de la frenada regenerativa muy prácticas. En cuanto a la carga, admite 150 kW en DC y puede paasar del 10 al 80% en menos de media hora. Los programas de preacondicionamiento de la batería consiguen que esta llegue al enchufe en condiciones óptimas para una carga rápida y efectiva.

Precio y garantía del Toyota C-HR+

El nuevo Toyota C-HR+ no va a contar con el total de la ayuda del programa Auto+ ya que suspende en la parte de la fabricación europea, pero la marca aplica como descuento directo ese porcentaje que se pierde. Así, el Toyota C-HR+ FWD Advence sale al mercado por un precio al contado de 35.375 euros, 42.425 euros en el caso de la versión AWD Spirit. Si se suman descuentos, CAE y la deducción del IPRF, la versión de acceso se peude quedar en 28.000 euros y la tope de gama, 35.500 euros.

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Toyota C-HR+ / Toyota

Como punto final, pero no por ello menos importante, Toyota ofrece un programa de cuidado de la batería que cubre la degradació excesiva. La marca asegura que la batería del Toyota C-HR+ mantendrá el 70% de su capacidad pasados 10 años o un millón de kilómetros, haciéndose cargo de la sustitución en el caso contrario siempre que se cumpla con las revisiones obligatorias anuales.