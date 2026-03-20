Porsche Ibérica crea un Taycan con ADN de Fórmla E

Porsche Ibérica ha decidido convertir un título mundial en un coche único. El Porsche Taycan Turbo GT bautizado como ‘Fórmula E World Champion’, conmemora los campeonatos de equipos y constructores logrados por la firma en la Fórmula E.

Porsche Taycan Turbo GT Fórmula E / Porsche

La idea surgió tras la última carrera de la temporada celebrada en Londres, donde la firma alemana selló ambos títulos. A partir de ahí, Porsche Ibérica se involucró directamente en el proyecto junto a Motorsport y el programa Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur, dando como resultado un vehículo que va más allá de lo estético y busca reflejar ese vínculo constante entre competición y producción.

El resultado no es una serie limitada ni una edición especial, sino un auténtico one-off, una pieza única que, además, se presenta en el E-Prix de Madrid, la primera cita de Fórmula E celebrada en la capital.

Uno de los aspectos más interesantes de este Taycan Turbo GT Fórmula E es cómo traslada la imagen del monoplaza 99X Electric GEN3 Evo al coche de calle. No se trata de un simple guiño, sino de una reproducción bastante fiel, cuidada hasta el mínimo detalle. De hecho, utiliza pintura real en lugar de vinilos. Puede parecer un matiz menor, pero marca el nivel de exigencia con el que se ha trabajado. También existen detalles como los cubrebujes de las llantas con códigos de color, un sistema utilizado en competición para identificar rápidamente cada rueda durante las paradas en boxes.

Porsche Taycan Turbo GT Fórmula E junto al 99X Electric GEN3 Evo / Porsche

El trabajo de personalización no se queda en el exterior, ya que en el habitáculo también aparecen elementos específicos que refuerzan el carácter único de esta unidad. Destacan el volante GT Sport personalizado, los umbrales de puerta con iluminación blanca y detalles en color, o los reposacabezas con la inscripción “99X electric” bordada. A esto se suman dos llaves exclusivas con sus fundas y una placa Sonderwunsch en la consola central, que certifica el origen especial del modelo.

Un auténtico coche de carreras

Para dar forma a este proyecto no se ha elegido cualquier versión, ya que la base es el Porsche Taycan Turbo GT con paquete Weissach, que ya de por sí representa el extremo más deportivo de la gama. Este modelo incorpora soluciones orientadas al rendimiento puro, con mejoras aerodinámicas y un importante trabajo de aligeramiento. De hecho, la reducción de peso alcanza unos 70 kg respecto al Turbo GT estándar con paquete Weissach, que a su vez ya es 75 kg más ligero que el Taycan Turbo S.

Detalle interior del Porsche Taycan Turbo GT Fórmula E / Porsche

En cifras, el conjunto impresiona. La potencia máxima es de 789 CV, pero con Launch Control se eleva hasta los 1.034 CV. Además, incorpora el llamado Modo Ataque, heredado directamente de los monoplazas eléctricos, que libera 163 CV adicionales durante 10 segundos. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,2 segundos y alcanza los 200 km/h en 6,4 segundos, con una velocidad máxima de 305 km/h. Son registros que lo sitúan claramente en el territorio de los superdeportivos, aunque aquí se combinan con una base eléctrica.

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Este Porsche Taycan Turbo GT one-off inspirado en la Fórmula E, también sirve como escaparate del potencial del programa Sonderwunsch. Un departamento que recupera la tradición de crear vehículos totalmente personalizados, diseñados junto al cliente y ejecutados directamente en fábrica.