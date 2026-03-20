La media de edad de vehículos de renting es de dos años frente a los más de 14,6 del resto del mercado

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha presentado esta semana los datos de etiquetado del parque de vehículos de renting, elaborados por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto) con la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así los datos indican que el 40% del parque de vehículos de renting tiene etiqueta 0 o ECO, mientras en el total del mercado el peso de estas tecnologías es del 8,6%. La penetración de la etiqueta 0 en renting alcanza el 11,6%, frente a 2% del resto del mercado, lo que supone 9,6 puntos porcentuales. Si hablamos de etiqueta ECO, esta diferencia se incrementa hasta los 21,8 puntos porcentuales, con un 28,4% del parque de renting con este distintivo frente a un 6,6%, en el resto del mercado.

El principal motivo por el que el parque de renting tiene los porcentajes de etiquetado más sostenibles es porque la media de edad de los vehículos de renting es de dos años, frente a la del parque español, que, según datos de Anfac, se eleva a 14,6, en turismos y a 14,8, en comerciales ligeros y 15, en industriales. La cadencia de renovación del renting se establece cada cuatro años; de modo que el renting adquiere, de media, cuatro vehículos en el periodo que el resto del mercado adquiere uno.

Además, el porcentaje de vehículos de renting que dispone de etiqueta C o superior al cierre de 2025 es de 99,6%; no hay vehículos sin distintivo ni en el segmento de turismos ni en el de comerciales. Este dato contrasta con el del resto del parque español (sin considerar motocicletas), donde el porcentaje de vehículos que tienen este tipo de distintivo medioambiental es del 45,5%.

De este modo, en el parque de renting (turismos y comerciales) todos los vehículos tienen algún tipo de etiquetado, a diferencia del resto del parque circulante en España, donde aún existe un 25,3% de vehículos sin distintivo y un 29,2%, con etiqueta B.

Es destacable el caso del parque de renting de vehículos pesados con un 99,1% con etiqueta C o superior, frente al 45,9%, del resto del mercado.

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El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes valora así estos datos: “El renting está demostrando ser la herramienta más eficaz para rejuvenecer el parque automovilístico español. Hoy, prácticamente la totalidad del parque de renting, más de un millón de vehículos, tiene etiqueta C o superior, frente al 45,5% del resto del parque, y el 40% ya dispone de distintivo 0 o ECO, mientras que en el conjunto del mercado estas tecnologías apenas representan el 8,6%”.