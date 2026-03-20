Qué marcas adelantan las ayudas del programa Auto+ para comprar coche eléctrico

El lanzamiento del programa Auto+, la nueva línea de ayudas del Gobierno español para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, todavía está en el aire. Ya anunciado, pero no en funcionamiento, las ayudas paa la compra de vehíclo electrificados todavía no están en repartiendo y, por ende, los fabricantes han decidido tomar cartas en el asunto.

Aunque el plan ofrece hasta 4.500 euros de subvención para turismos eléctricos, la incertidumbre sobre los plazos de pago ha llevado a varias marcas a adelantar el incentivo o compensarlo con descuentos propios, para que el cliente pueda beneficiarse del ahorro desde el momento de la compra. De esta manera se sigue incentivando el mercado de los vehículos electrificados.

MG

MG es una de las marcas que antes activaron sus propios descuentos, adelantando hasta 4.500 euros para eléctricos y 3.375 euros para híbridos enchufables, mediante un préstamo al consumo sin intereses que se concede en el momento de la compra. Además, la marca puede aportar una cantidad extra para compensar posibles recortes del plan en coches fabricados fuera de la Unión Europea.

Dongfeng

El fabricante chino también adelanta el incentivo en el punto de venta. En modelos como el Dongfeng Box, la ayuda se aplica directamente como descuento en el concesionario gracias a un acuerdo financiero que permite anticipar el importe del Plan Auto+.

Peugeot y Citroën

La marca francesa ha lanzado una campaña específica en sus eléctricos E-2008 y E-3008, adelantando hasta 4.500 euros del Plan Auto+ mediante financiación. El cliente recibe el descuento al comprar el coche, aunque el importe adelantado debe compensarse más adelante dentro del contrato financiero.

Citroën ha hecho algo similar, garantizando 4.500 euros de descuento directo a por sus C3 y C3 Aircross eléctricos.

Leapmotor

La marca eléctrica vinculada al grupo Stellantis ha anunciado un adelanto de unos 4.000 euros para atraer compradores mientras se concreta el plan de ayudas estatal.

Jeep, Opel y Fiat

Siguen una estructura parecida, en general la misma que todo el grupo Stellantis, adelantando los hasta 4.500 euros de ayuda del Plan Auto+.

Hyundai

Sí ha lanzado un programa específico para adelantar el incentivo del Plan Auto+, ofreciendo a través de Hyundai Finance un adelanto de hasta 4.050 euros, que corresponde aproximadamente al valor de la ayuda estatal para muchos eléctricos, teniendo que devolverlo cuando se reciba la ayuda oficial.

BYD

El fabricante chino aplica descuentos comerciales y además adelanta hasta 3.375 euros de la subvención estatal, alcanzando descuentos totales que pueden superar los 13.000 euros combinandos.

Omoda y Jaecco

Las marcas del grupo Chery ofrecen una fórmula mixta: 2.000 euros de descuento directo sobre el precio del coche y hasta 2.500 euros adicionales adelantados mediante financiación sin intereses. En conjunto, el cliente puede acercarse a los 4.500 euros que promete el Plan Auto+.

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Renault y Kia

La marca francesa ha anunciado campañas promocionales para acercar el precio de sus eléctricos al nivel de la ayuda estatal, mediante descuentos comerciales y financiación específica para electrificados, una estrategia similar a la de Kia.