El cambio del BOE que transformará carreteras: menos arcenes y más carriles bici

Hace apenas unos meses, el 8 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó la Ley de Movilidad Sostenible con el objetivo de avanzar hacia un modelo de transporte más limpio, seguro y conectado. Ahora, ese paso se traduce en medidas concretas: el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una modificación del Reglamento General de Carreteras que permitirá introducir carriles bici segregados en la Red Estatal.

La nueva normativa supone un cambio relevante en la configuración de algunas carreteras. Por primera vez, se contempla la posibilidad de adaptar infraestructuras existentes para dar cabida a los ciclistas en condiciones de mayor seguridad, impulsando así una alternativa real al vehículo privado en determinados desplazamientos.

Unos ciclistas en la Quebrantahuesos / Malomalone

Cambio de norma

La modificación, recogida en la disposición adicional tercera del reglamento, permite eliminar los arcenes en determinados tramos de carreteras nacionales para sustituirlos por carriles bici completamente separados del tráfico motorizado. El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta también en trayectos interurbanos.

En profundidad

El desarrollo de estas infraestructuras correrá a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en colaboración con la Dirección General de Tráfico. La intención es crear una red continua de itinerarios ciclistas mediante la construcción o adaptación de vías seguras, especialmente en carreteras con varios carriles o baja densidad de tráfico.

Los objetivos

Con esta iniciativa se busca facilitar los desplazamientos en bicicleta tanto en entornos urbanos como en accesos a ciudades o conexiones entre municipios. Además, se pretende coordinar estas actuaciones con ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr una red coherente y eficaz en todo el territorio.

Un ciclista en la carretera / Getty Images

Entrada en vigor

La puesta en marcha de estos carriles bici no será automática. Cada proyecto deberá contar con un informe técnico previo que garantice que la intervención no afecta a la seguridad vial ni al correcto mantenimiento de la carretera. Estas evaluaciones seguirán los criterios establecidos por el propio ministerio.

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A tener en cuenta

Uno de los aspectos más relevantes afecta directamente a los ciclistas. Si estos carriles están señalizados como obligatorios, deberán utilizarse en lugar de la calzada. Esto podría generar controversia entre los usuarios más deportivos, ya que muchas de estas vías no están diseñadas para circular en grupo o a mayor velocidad, lo que limitaría su uso habitual en entrenamientos.