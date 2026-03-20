Ojo a este EVO Cuatro con cambio automático y GLP, desde 22.400 euros

El EVO Cuatro CVT aterriza en España con un propósito muy claro, ofrecer cambio automático con todas las ventajas que aporta en confort y eficiencia, pero sin disparar el precio del coche, estando disponible desde 22.400 euros en gasolina, con una alternativa Thermohybrid gasolina/GLP con etiqueta ECO desde 23.400 euros. La incorporación de la transmisión CVT es especialmente interesante y ventajosa en entornos urbanos o con tráfico denso, donde se agradece prescindir del cambio manual. El motor gasolina es un 1.5 turbo de 147 CV asociado al cambio CVT, mientras que el Thermohybrid gasolina/GLP ofrece 140 CV, que suma la ventaja de la etiqueta ECO.

EVO Cuatro GLP CVT / Evo

Esta doble propuesta permite el acceso a zonas restringidas y un coste de uso más contenido en el caso del GLP. Sobre el papel, esa variante se presenta como una de las opciones más interesantes para quienes priorizan movilidad urbana sin limitaciones. Con 4,4 metros de longitud, el modelo se sitúa en un tamaño que encaja tanto en ciudad como en escapadas, con un interior que apuesta por el espacio y la versatilidad.

Equipamiento y enfoque práctico

A todo lo descrito hasta ahora, el EVO Cuatro CVT suma un amplio equipamiento de serie. En seguridad incorpora sistemas como ESP, TCS, ABS+EBD o Autohold, que en ciudad se traduce en mayor tranquilidad en atascos o maniobras frecuentes.

También se ha tenido muy en cuenta la conectividad y la facilidad de uso, con una pantalla táctil de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto que aglutina funciones habituales como navegación o multimedia. A eso se suman elementos como el cuadro digital de 7 pulgadas, el acceso sin llave o el cargador inalámbrico, configurando un entorno que prioriza lo práctico frente a lo superfluo.

Interior del EVO Cuatro GLP CVT / Evo

En términos de confort, el modelo incorpora asientos ergonómicos, climatizador y techo eléctrico, además de soluciones pensadas para el uso diario como el control de crucero o el ajuste eléctrico del asiento del conductor en seis posiciones. Con todo ello se busca que el coche resulte cómodo tanto en trayectos cortos como en viajes más largos.

Por fuera, el diseño combina una imagen robusta con detalles que refuerzan su carácter SUV, como las llantas de 18 pulgadas, las barras de techo o el alerón posterior, mientras que elementos como los faros LED y los acabados en negro aportan un toque actual sin alejarse de un enfoque funcional.

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Cambio de marchas automático en el EVO Cuatro GLP CVT / Evo

Con esta versión automática, EVO refuerza su apuesta por ofrecer un SUV accesible, bien equipado y con soluciones adaptadas al uso real, donde el precio sigue siendo uno de los argumentos más fuertes. La combinación de automático, GLP y etiqueta ECO no es habitual en este rango, y ahí está buena parte de su atractivo.