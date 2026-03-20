Los 7 errores más comunes con el uso de la sillita infantil tras la polémica de Violeta Mangriñán

La polémica protagonizada por Violeta Mangriñán ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad infantil en el coche. Una publicación en redes sociales ha generado dudas sobre si el menor viajaba correctamente sujeto, reabriendo una conversación que, más allá del caso concreto, afecta a miles de familias.

Más allá del revuelo mediático, los datos son contundentes. No llevar a un menor correctamente sujeto con un sistema de retención infantil implica una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir. Sin embargo, lo realmente preocupante es el impacto en la seguridad: el 40 % de los menores fallecidos en accidentes no utilizaba ningún sistema de retención.

El problema no es solo no usar la sillita, sino usarla mal. Los expertos advierten de que más de la mitad de las familias comete errores en su instalación o en su uso diario, lo que reduce de forma significativa su capacidad de protección. Estos son algunos de los fallos más habituales.

Sillita de un bebé en un coche / CYBEX

Los 7 errores más comunes al usar la sillita infantil

1. Arnés mal ajustado

Un cinturón demasiado suelto no cumple su función. Si hay holgura, el niño puede desplazarse en caso de impacto. La clave está en que quede bien ceñido al cuerpo, sin margen excesivo.

2. Uso de ropa voluminosa

Abrigos o prendas gruesas crean una falsa sensación de sujeción. En realidad, dificultan que el arnés se adapte correctamente al cuerpo del menor.

3. Reposacabezas mal colocado

Una altura incorrecta puede dejar desprotegida la cabeza. Debe ajustarse en función del tamaño del niño para ofrecer la máxima protección.

4. Fallos en la instalación del ISOFIX

No basta con colocar la sillita: hay que asegurarse de que está bien anclada. Una mala fijación reduce notablemente su eficacia en caso de accidente.

Arnés de una sillita de niños para el coche / CYBEX

5. Cambiar demasiado pronto la orientación

Colocar al niño mirando hacia delante antes de tiempo es un error frecuente. Viajar a contramarcha durante más tiempo mejora notablemente la seguridad.

6. Recurrir a sillas usadas sin garantías

Comprar de segunda mano puede salir caro si no se conoce su estado. Golpes previos o desgaste pueden comprometer su funcionamiento.

7. No adaptar la sillita al crecimiento

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A medida que el niño crece, la silla debe ajustarse. No revisar estos cambios puede hacer que el sistema deje de proteger correctamente.