Las 6 cosas que debes revisar obligatoriamente antes de pasar la ITV

El estado de los principales sistemas del vehículo resulta determinante a la hora de superar la Inspección Técnica de Vehículos y, sobre todo, para garantizar una conducción segura. Neumáticos, frenos, alumbrado, suspensión, emisiones o dirección son elementos sometidos a un desgaste continuo que, si no se comprueban a tiempo, pueden derivar en defectos graves.

Por ello, desde AECA-ITV detallan cuáles son las piezas que más se deterioran con el uso y qué aspectos conviene comprobar antes de acudir a la inspección. Estos son los elementos a los que debes echar un ojo:

1.Neumáticos

Son el único punto de contacto entre el vehículo y la calzada. Su desgaste influye directamente en la adherencia, la distancia de frenado y la estabilidad. Por ello, antes de ir a la inspección, conviene comprobar:

Profundidad mínima del dibujo.

del dibujo. Desgaste irregular.

irregular. Presión de inflado.

de inflado. Grietas , deformaciones o cortes.

, deformaciones o cortes. Que sean del mismo tipo y medida en cada eje.

2.Sistema de frenos

Es uno de los elementos de seguridad activa más importantes del vehículo. Las pastillas y discos se desgastan progresivamente con el uso, especialmente en conducción urbana. De ahí la importancia de comprobar algunos aspectos como:

Espesor de pastillas y discos.

y discos. Ausencia de vibraciones o ruidos extraños al frenar.

o ruidos extraños al frenar. Funcionamiento correcto del freno de estacionamiento.

El estado de los principales sistemas del vehículo resulta determinante a la hora de superar la Inspección Técnica de Vehículos / Archivo

3.Alumbrado y señalización

Las bombillas fundidas, los faros desalineados o las carcasas deterioradas son incidencias frecuentes. Desde AECA-ITV recomiendan:

Comprobar todas las luces (posición, cruce, carretera, freno, indicadores de dirección, marcha atrás y antiniebla).

(posición, cruce, carretera, freno, indicadores de dirección, marcha atrás y antiniebla). Comprobar que la intensidad (clara diferencia entre las luces de posición y las de frenado) y el color sean los reglamentarios.

4.Suspensión y amortiguadores

Se trata de un sistema que se deteriora de forma progresiva y muchas veces el conductor no percibe claramente el desgaste. Entre las señales de alerta a las que prestar atención, están:

Balanceo excesivo .

. Pérdida de estabilidad en curvas.

en curvas. Desgaste irregular de neumáticos.

de neumáticos. Fugas de aceite en amortiguadores.

en amortiguadores. Defectos de estado en amortiguadores

5.Emisiones y sistema de escape

El sistema de escape y los elementos anticontaminación (como catalizador o filtro de partículas) pueden deteriorarse con el paso del tiempo. Antes de ir a la ITV se debería comprobar:

Ausencia de ruidos anómalos .

. Que no existan fugas .

. Que el vehículo no emita humos visibles anormales.

anormales. Qué las emisiones no huelan de forma intensa o anormal.

6.Dirección y elementos de transmisión

Son componentes que influyen directamente en el control del vehículo y que pueden derivar en defectos. Algunos indicadores de estos fallos son: