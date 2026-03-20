ITV
Las 6 cosas que debes revisar obligatoriamente antes de pasar la ITV
Si vas a pasar esta revisión próximamente te traemos una serie de elementos que debes tener en buen estado
El estado de los principales sistemas del vehículo resulta determinante a la hora de superar la Inspección Técnica de Vehículos y, sobre todo, para garantizar una conducción segura. Neumáticos, frenos, alumbrado, suspensión, emisiones o dirección son elementos sometidos a un desgaste continuo que, si no se comprueban a tiempo, pueden derivar en defectos graves.
Por ello, desde AECA-ITV detallan cuáles son las piezas que más se deterioran con el uso y qué aspectos conviene comprobar antes de acudir a la inspección. Estos son los elementos a los que debes echar un ojo:
1.Neumáticos
Son el único punto de contacto entre el vehículo y la calzada. Su desgaste influye directamente en la adherencia, la distancia de frenado y la estabilidad. Por ello, antes de ir a la inspección, conviene comprobar:
- Profundidad mínima del dibujo.
- Desgaste irregular.
- Presión de inflado.
- Grietas, deformaciones o cortes.
- Que sean del mismo tipo y medida en cada eje.
2.Sistema de frenos
Es uno de los elementos de seguridad activa más importantes del vehículo. Las pastillas y discos se desgastan progresivamente con el uso, especialmente en conducción urbana. De ahí la importancia de comprobar algunos aspectos como:
- Espesor de pastillas y discos.
- Ausencia de vibraciones o ruidos extraños al frenar.
- Funcionamiento correcto del freno de estacionamiento.
3.Alumbrado y señalización
Las bombillas fundidas, los faros desalineados o las carcasas deterioradas son incidencias frecuentes. Desde AECA-ITV recomiendan:
- Comprobar todas las luces (posición, cruce, carretera, freno, indicadores de dirección, marcha atrás y antiniebla).
- Comprobar que la intensidad (clara diferencia entre las luces de posición y las de frenado) y el color sean los reglamentarios.
4.Suspensión y amortiguadores
Se trata de un sistema que se deteriora de forma progresiva y muchas veces el conductor no percibe claramente el desgaste. Entre las señales de alerta a las que prestar atención, están:
- Balanceo excesivo.
- Pérdida de estabilidad en curvas.
- Desgaste irregular de neumáticos.
- Fugas de aceite en amortiguadores.
- Defectos de estado en amortiguadores
5.Emisiones y sistema de escape
El sistema de escape y los elementos anticontaminación (como catalizador o filtro de partículas) pueden deteriorarse con el paso del tiempo. Antes de ir a la ITV se debería comprobar:
- Ausencia de ruidos anómalos.
- Que no existan fugas.
- Que el vehículo no emita humos visibles anormales.
- Qué las emisiones no huelan de forma intensa o anormal.
6.Dirección y elementos de transmisión
Son componentes que influyen directamente en el control del vehículo y que pueden derivar en defectos. Algunos indicadores de estos fallos son:
- Vibraciones en el volante.
- Desviaciones al circular en línea recta.
- Ruidos al girar.
- Mancha en el suelo de líquido de dirección (en caso de direcciones hidráulicas).
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