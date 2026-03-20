5 cosas que no pueden faltar en tu coche para evitar multas y riesgos

Con la reciente implantación de la baliza V-16 conectada como nuevo estándar de señalización de emergencia, muchos conductores han comenzado a preguntarse qué otros accesorios siguen siendo indispensables dentro del vehículo y obligatorios por ley y cuáles no.

Por ello, en el día de hoy te aclararemos qué equipamiento obligatorio hay que llevar a bordo del vehículo en España para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia, además de evitar sanciones económicas considerables.

Baliza V16 de emergencia para vehículos / Archivo

Este kit de supervivencia en carretera incluye cinco elementos imprescindibles:

Chaleco reflectante: Debe estar a mano (no en el maletero) para que el conductor pueda salir del vehículo con la máxima visibilidad. Bajar del coche en el arcén sin chaleco es motivo de sanción inmediata. Sistemas de señalización: Se trata de la baliza V-16 (además de los tradicionales triángulos) para advertir a otros usuarios de nuestra situación en caso de avería y detención obligatoria en la carretera. También debemos llevarla en el interior del habitáculo para poder colocarla fácilmente sin tener que salir del coche. Rueda de repuesto: Además de la rueda de repuesto, también debemos ir pertrechados con herramientas para su cambio o, en su defecto, un kit antipinchazos. Documentación en regla: Todo vehículo debe contar con su permiso de circulación, la tarjeta de la ITV y el carné de conducir del conductor. No obstante, ya no hace falta llevarlos de modo físico, ya que también podemos tener toda esta documentación disponible en nuestro teléfono a través de la aplicación miDGT. Seguro obligatorio: Del mismo modo, aunque ya no es necesario llevar el recibo físico, el vehículo debe estar dado de alta en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

La importancia del mantenimiento

Además, los especialistas de Alquiber -empresa especializada en el alquiler de vehículos mediante la fórmula del renting flexible- recuerdan la importancia de mantener en buenas condiciones este kit de emergencia, ya que, si no está en buenas condiciones de uso, de poco va a servir.

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Por eso, te recomiendan comprobar periódicamente la presión de la rueda de repuesto y así evitar el disgusto de encontrarla deshinchada cuando más se la necesita. También es importante vigilar la caducidad del líquido sellante de los kits para pinchazos y la carga de las pilas o la batería de la baliza V-16.