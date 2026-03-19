Baic refuerza su presencia en España con el nuevo Baic X75

Grupo Invicta, importador oficial de Baic en España, amplía la gama de la marca en nuestro país con la llegada del nuevo Baic X75, un SUV de tamaño medio que combina diseño moderno, tecnología avanzada y un elevado nivel de equipamiento de serie.

BAIC X75 / Baic

Aerodinámico y deportivo

Con sus 4,75 metros de longitud, el modelo se posiciona como una propuesta muy competitiva dentro del segmento de los SUV familiares, destacando por su cuidada aerodinámica, su amplio habitáculo de cinco plazas y una dotación tecnológica orientada al confort y a la conectividad.

El diseño exterior refleja la nueva identidad estética de la marca. En el frontal destaca la parrilla con diseño “Kylin Wing”, inspirada en las alas del ‘Qilin’, una criatura mitológica de la tradición china asociada a la prosperidad y la armonía. Este elemento se integra con unos finos grupos ópticos y una estilizada banda luminosa que recorre el frontal de lado a lado e integra la identidad visual de la marca.

El lateral tiene como protagonistas su aspecto aerodinámico y deportivo, resaltado por la marcada línea de su techo. También por los tiradores de apertura de las puertas –con funcionamiento automático e inductivo– que emergen cuando el coche detecta la presencia del conductor. Asimismo, destaca la firma visual posterior, con la palabra Beijing iluminada en medio de la pieza que, sobre el portón motorizado del maletero, une ambos grupos ópticos.

Los ocupantes de las cinco plazas disfrutan de una gran luminosidad interior gracias a su gran techo acristalado de 1,3 metros de longitud y que, además, ofrece la posibilidad de abrirse sobre las dos plazas delanteras. Además, en caso de lluvia o al circular a velocidad elevada, el techo se cerrará automáticamente.

BAIC X75 / Baic

Tres pantallas en su interior

En el habitáculo destaca el salpicadero, en el que el nuevo Baic X75 incorpora tres pantallas: una para la instrumentación digital de 7 pulgadas y otra central táctil de 12,3 pulgadas con resolución HD para el sistema multimedia.

Bajo esta última se sitúa una tercera pantalla integrada en la consola central flotante, desde la que se controlan funciones como la climatización bizona o los ajustes de confort de los asientos.

En su equipamiento de serie el nuevo Baic X75 ofrece en sus cinco plazas asientos con tapicería de cuero, calefactados, con ventilación y masaje. También el cargador inalámbrico para teléfonos móviles o el climatizador con purificación del aire son equipo estándar.

“Baic es uno de los grandes grupos industriales del automóvil a nivel mundial y socio de fabricantes de referencia como Mercedes-Benz, lo que garantiza unos estándares de calidad y desarrollo muy elevados. Con el nuevo X75 queremos ofrecer precisamente eso: un SUV con un nivel de producto y equipamiento superior, muy competitivo en precio y respaldado por una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros”, asegura Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta.

BAIC X75 / Baic

177 CV muy dinámicos

El nuevo Baic X75 tiene estilo, potencia y tecnología de vanguardia. Su motor turboalimentado de 1,5 litros ofrece 177 CV y un par máximo de 305 Nm. Su caja de cambios automática 7DCT, con siete relaciones y doble embrague, ofrece un rendimiento ágil y dinámico. Una combinación perfecta para quien busque un SUV con buen rendimiento pero que no comprometa su economía.

Las prestaciones se combinan con un notable equipamiento de seguridad, porque el Baic X55 ofrece elementos como control de velocidad de crucero inteligente, freno automático de emergencia por peligro de colisión frontal o atropello, luz de cruce-carretera automática y airbags frontales, laterales y de cortina. Y cuando llega el momento de aparcar, dispone de sistema de estacionamiento totalmente automático.

Noticias relacionadas

El nuevo Baic X75 estará a la venta a partir del próximo mes de abril en los más de 25 concesionarios oficiales de la marca en Península y Canarias. El precio -que seguirá la política de competitividad de la marca en el mercado español- se comunicará en las próximas semanas.