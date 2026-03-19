Portugal amplía el descuento en gasolina y diésel: así quedan los precios

Portugal vuelve a mover ficha para aliviar el bolsillo de los conductores. Desde este lunes, el Gobierno luso ha activado un nuevo descuento en gasolina y diésel que se suma al aplicado la semana pasada, en un intento por contener el impacto de los precios energéticos.

La medida, anunciada por el Ministerio de Finanzas, consiste en una reducción temporal del impuesto sobre productos petrolíferos (ISP). En concreto, el diésel se beneficia de una rebaja adicional de 1,4 céntimos por litro, mientras que la gasolina recibe un recorte de 2,7 céntimos.

Un coche reposta gasolina en una estación de servicio / Juan Carlos Caval

Sin embargo, el ahorro real es algo mayor debido al efecto del IVA. Según el Ejecutivo, los conductores perciben una rebaja efectiva de 1,8 céntimos por litro en el diésel y de 3,3 céntimos en la gasolina sin plomo, lo que incrementa el impacto de la medida.

Con esta nueva intervención, el ahorro acumulado alcanza ya los 6,1 céntimos por litro en el caso del diésel, mientras que la gasolina se queda en 3,3 céntimos. Cabe recordar que el primer descuento, aplicado la semana pasada, solo afectó al diésel, que en ese momento había experimentado un encarecimiento mucho mayor.

Recurso de diésel, gasolina, estación de servicio / FACONAUTO - Archivo

En paralelo, los precios comienzan a acercarse a los de España. Este lunes, el litro de gasóleo simple se situaba en 2,029 euros y la gasolina de 95 octanos en 1,927 euros, reduciendo la tradicional brecha entre ambos países.

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Esta política no es nueva. El Gobierno portugués ya recurrió a la rebaja del ISP tras la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, con el objetivo de compensar a los consumidores por el aumento de la recaudación vía IVA derivado del encarecimiento de los carburantes.