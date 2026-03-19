El nuevo BMW i3 eléctrico promete hasta 900 km de autonomía

BMW muestra una de sus apuestas más importantes en electrificación con el BMW i3 50 xDrive, una berlina que no solo amplía la gama, sino que introduce una nueva base técnica y digital dentro de la Neue Klasse. La marca habla de cifras récord, con hasta 900 km de autonomía WLTP y recargas de hasta 400 km en 10 minutos, acabando de un plumazo con los miedos del coche eléctrico en viajes largos.

BMW i3 / Fabian Kirchbauer

Este modelo combina dos motores eléctricos —uno por eje— para ofrecer tracción total, con una potencia de 469 CV (345 kW) y 645 Nm. Más allá del dato, esto se traduce en una entrega súper contundente y en un comportamiento que busca mantener el carácter de la Serie 3 en formato eléctrico. La arquitectura de 800 voltios y la nueva generación eDrive son la base de todo este avance.

Las cifras de autonomía y carga son el resultado de un gran trabajo ‘oculto’. La batería introduce celdas cilíndricas y un diseño “cell-to-pack” que elimina estructuras intermedias, lo que busca mejorar la densidad energética y la eficiencia. Además, la integración estructural en el chasis permite una batería más plana y un centro de gravedad bajo.

BMW i3 / Fabian Kirchbauer

En la práctica, este planteamiento se acompaña de un sistema de carga más completo. El i3 no solo admite hasta 400 kW en corriente continua, también incorpora soluciones domésticas como el BMW Wallbox Professional, que permite cargar y descargar energía en casa, y el cargador multifunción (MFC), compatible con distintos tipos de conexión. Esto se traduce en más flexibilidad, tanto en el día a día como fuera de él. Además, la carga bidireccional permite a usar el coche como fuente de energía, ya sea para alimentar dispositivos (Vehicle-to-Load) o integrarlo en el consumo doméstico (Vehicle-to-Home).

Sistema digital más grande

Dentro del coche, el salto es igual de impresionante. El nuevo BMW Panoramic iDrive reorganiza la información con una proyección a lo largo del parabrisas y una pantalla central de 17,9 pulgadas, pero también cambia la forma de interactuar. Permite organizar widgets, moverlos entre pantallas y personalizar la interfaz según preferencias, lo que en el uso diario debería facilitar el acceso rápido a funciones habituales.

Interior del BMW i3 / Fabian Kirchbauer

A esto se suma un asistente de voz que incorpora tecnología de modelos de lenguaje, lo que permite conversaciones más naturales y menos dependientes de comandos rígidos. En teoría, esto se traduce en una interacción más fluida para navegación, multimedia o ajustes del vehículo. El sistema se apoya en una arquitectura con cuatro superordenadores, entre ellos el “Heart of Joy”, que gestiona funciones clave de conducción con respuestas más rápidas. Esto apunta a un comportamiento más preciso y a una integración más fina entre conductor y sistemas de asistencia.

Por su parte, el sistema de navegación calcula rutas con paradas optimizadas para recargar, teniendo en cuenta preferencias del conductor, estado de carga o disponibilidad de estaciones.

BMW i3 / Fabian Kirchbauer

Además, utiliza inteligencia artificial para aprender de usos anteriores y ajustar previsiones de carga o tiempos, lo que en el día a día debería traducirse en menos incertidumbre al planificar trayectos largos. También permite preparar la batería antes de llegar al punto de carga, optimizando tiempos.

Diseño y proporciones de berlina clásica

Aunque estrena lenguaje de diseño, el i3 mantiene proporciones clásicas de una berlina: 4.760 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.480 mm de alto, además de una batalla de 2.897 mm. Estas cifras, junto a los voladizos cortos, buscan un equilibrio entre presencia y espacio interior. El diseño mezcla elementos clásicos —como el frontal de “cuatro ojos”— con una nueva firma luminosa que integra parrilla y faros.

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BMW i3 / Fabian Kirchbauer

BMW plantea este i3 como un salto claro en autonomía, digitalización y eficiencia. Sobre el papel, las cifras son competitivas y el enfoque apunta a un uso más natural del coche eléctrico, especialmente en viajes.