El MGS9 PHEV arranca en 32.990 euros con 7 plazas y más de 100 km eléctricos

MG da un paso clave en su estrategia en Europa al poner precio a su SUV familiar: el MGS9 PHEV arranca en 32.990 euros con ayudas, una cifra que le da una clara ventaja frente a su competencia y lo sitúa directamente en la pelea por volumen dentro del segmento de siete plazas.

La gama se estructura en dos niveles, Comfort desde 32.990 euros y Premium desde 35.990 euros, aunque el precio sin descuentos sube hasta 42.340 y 45.340 euros respectivamente. Esto se traduce en una propuesta que busca atraer a familias que necesitan espacio sin renunciar a electrificación.

MGS9 / MG

A esa estrategia contribuye el encaje con el Plan Auto+, junto a un incentivo adicional de la marca y la posibilidad de adelantar la ayuda mediante financiación al 0%. Esto reduce la barrera de entrada y facilita el salto a un híbrido enchufable de gran tamaño, un terreno donde el precio suele ser el principal freno.

El MGS9 PHEV mantiene el planteamiento que ya adelantábamos hace unos días: un SUV grande pensado para uso familiar, con tres filas de asientos y hasta 1.026 litros de maletero cuando se abate la última fila. Con las siete plazas en uso, el volumen se queda en 332 litros, suficiente para equipaje básico en viajes completos.

Ese enfoque se nota también en el interior, donde aparecen soluciones pensadas para el día a día, como climatización Tri-Zone, cinco puertos USB o techo panorámico. A esto se suman las pantallas dobles de 12,3 pulgadas y un sistema de sonido firmado por Bose con 12 altavoces, configurando un entorno que prioriza confort y conectividad en todos los asientos.

MGS9 / MG

En seguridad, el modelo mantiene las 5 estrellas Euro NCAP y un paquete MG Pilot con 16 asistentes, lo que lo coloca, sobre el papel, en línea con lo que se espera en este tipo de vehículos familiares.

Sistema PHEV y carga rápida

Bajo el capó, el conjunto combina un motor turbo de 1.5 litros con un sistema eléctrico, generador ISG y una batería de 24,7 kWh, lo que permite anunciar más de 100 km de autonomía eléctrica según ciclo WLTP. En el uso diario, esto permite cubrir de sobra desplazamientos habituales sin recurrir al motor térmico.

Más interesante es el dato de carga del MGS9, porque el modelo admite hasta 11 kW en corriente alterna, una cifra poco habitual en híbridos enchufables de este tamaño. Esto se traduce en tiempos de recarga más cortos frente a muchos rivales que se quedan en potencias inferiores, algo que en el día a día marca la diferencia si se usa como eléctrico en trayectos urbanos.

La marca habla también de una autonomía total elevada al combinar ambos sistemas, aunque no se han facilitado cifras concretas.

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Con este lanzamiento, MG entra de lleno en el segmento de los SUV familiares de siete plazas con un enfoque claro: precio competitivo, electrificación y equipamiento amplio. La clave está en si esa combinación logra trasladarse al uso real, especialmente en eficiencia y comportamiento cuando el coche va cargado.