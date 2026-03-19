El Genesis GV60 Magma apunta a los 264 km/h

El Genesis GV60 Magma se coloca como el modelo más potente de la marca premium de Hyundai, con una propuesta de altas prestaciones. Sobre el papel, combina dos motores eléctricos con una gestión electrónica específica para sostener el rendimiento cuando la velocidad sube, algo que en conducción real se traduce en menos sensación de ‘desinflarse’ en la zona alta del velocímetro.

Ofrece 650 CV y 790 Nm para firmar un 0-100 km/h en 3,4 segundos y un 0-200 km/h en 10,9 segundos. A eso se suma una velocidad máxima de 264 km/h, con motores que alcanzan 20.920 rpm. Con estos datos, el Magma se posiciona como el eléctrico más rápido de Genesis hasta la fecha.

El empuje no depende solo del hardware, ya que el modelo introduce un control de motor de nueva generación en dos etapas pensado para sortear las limitaciones habituales de potencia a alta velocidad en los eléctricos. En la práctica, ese enfoque busca que la entrega no decaiga cuando el coche ya rueda rápido, algo que en autopista o en circuito marca diferencias. A esto se suma el Boost Mode, que libera la potencia máxima durante 15 segundos, ampliando la ventana frente a otros planteamientos y permitiendo adelantamientos o salidas de curva con un plus claro de energía.

El Genesis GV60 Magma emplea dos motores / Genesis

La personalidad del coche se puede adaptar a través de cinco modos de conducción que modifican la respuesta del conjunto. Range prioriza la eficiencia y suaviza las reacciones para alargar la autonomía; Comfort busca equilibrio para el día a día; Sport afila la respuesta del acelerador para una conducción más viva. A ellos se añaden dos programas propios del Magma: Sprint, orientado a un uso más agresivo con mayor sensibilidad del acelerador, y GT, que mezcla empuje contundente con un rodar más relajado, en línea con un gran turismo. El tacto del acelerador también cambia según el modo. La marca explica que ha incrementado la resistencia del pedal para mejorar el control, con menor esfuerzo en aperturas ligeras —algo que en ciudad se agradece porque reduce la fatiga— y mayor resistencia cuando se pisa a fondo, lo que facilita dosificar la potencia en conducción deportiva. La intención es que la conexión entre conductor y coche resulte más intuitiva, especialmente cuando se manejan cifras de par elevadas.

Sprint final

Cuando se combinan 650 CV, 790 Nm y un sistema capaz de sostener la entrega a alta velocidad, el resultado es una aceleración consistente más allá del primer golpe de gas. En adelantamientos continuados o incorporaciones rápidas, ese empuje debería marcar la diferencia frente a propuestas que concentran todo su potencial al inicio, como suele ser habitual en coches eléctricos. El Boost Mode añade a su vez un ‘plus’ de 15 segundos que, bien usado, puede ser decisivo en situaciones puntuales.

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El Genesis GV60 Magma ofrece altas prestaciones / Genesis

En paralelo, los modos de conducción permiten adaptar el coche al contexto sin recurrir a configuraciones complejas. En uso diario, Comfort y Range suavizan la respuesta; cuando el terreno lo pide, Sport y Sprint endurecen el carácter; y GT busca ese equilibrio entre viajar rápido y mantener un alto nivel de confort. Todo ello con un acelerador que cambia de tacto para acompañar cada escenario.