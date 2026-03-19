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Audi ve “posible” fabricar su futuro A1 eléctrico en Martorell

El CEO de Audi plantea la opción de producir el A1 e-tron en Catalunya, sólo un día después de confirmar que el A2 e-tron eléctrico se hará en Alemania

Actual generación del Audi A1

Actual generación del Audi A1 / Audi

Edgar Vivó

Edgar Vivó

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Audi abre un nuevo escenario industrial en España justo cuando parecía cerrarse otro. Solo un día después de confirmar que el Audi A2 e-tron se fabricará en Alemania, el consejero delegado de la marca, Gernot Döllner, asegura que “es posible” producir un A1 eléctrico en Martorell.

Martorell será el núcleo de la nueva generación de eléctricos pequeños del grupo Volkswagen, desarrollados sobre la plataforma MEB Small, con el Cupra Raval como pieza clave. A su alrededor se articularán otros modelos hermanos, como el Skoda Epiq y el futuro Volkswagen ID. Polo, todos con un planteamiento común de coche urbano eléctrico asequible.

Cupra Raval

Cupra Raval / guillem hernandez

Audi podría sumarse a ese mismo ecosistema industrial, aprovechando la base común que ya utilizarán Cupra, Skoda y Volkswagen. En la práctica, esto se traduce en un modelo que, aunque con identidad Audi, nacería dentro de esa familia de eléctricos urbanos pensados para volumen.

El movimiento tiene más sentido precisamente por contraste con lo ocurrido el día anterior. El A2 e-tron se había situado inicialmente como posible candidato a integrarse en ese bloque de eléctricos pequeños del grupo, lo que lo colocaba en la órbita del Raval y compañía. Sin embargo, Audi confirmó su producción en Ingolstadt, lo que lo saca de ese proyecto y lo convierte en un desarrollo independiente.

Ese cambio redefine el papel de cada modelo. Mientras el A2 e-tron se plantea como un compacto eléctrico de acceso con enfoque propio dentro de Audi, el hipotético A1 eléctrico encajaría mucho mejor en la lógica de la MEB small y del grupo de coches urbanos que se fabricarán en España. Modelos para optimizar costes y eficiencia, dos factores clave en este segmento.

Aun así, conviene no dar nada por cerrado. La propia Audi habla en términos de posibilidad, no de decisión firme, y no se ha facilitado este dato sobre calendario, plataforma definitiva, batería, autonomía o volumen de producción. Tampoco se ha confirmado explícitamente que ese A1 eléctrico utilice la MEB Small, aunque su encaje industrial en Martorell apunta en esa dirección.

Primera imagen del nuevo Audi A2 e-tron

Primera imagen del nuevo Audi A2 e-tron / Audi

Más allá del producto, Döllner enmarca este movimiento dentro de un mensaje más amplio sobre la industria europea. Defiende la necesidad de reforzar su competitividad en el contexto global, y ahí decisiones como fabricar modelos eléctricos en España forman parte de esa estrategia. No es solo dónde se produce un coche, sino qué papel juega Europa en la transición eléctrica.

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Por ahora, el escenario queda dividido en dos líneas claras. Por un lado, el Audi A2 e-tron, ya asignado a Alemania y fuera del proyecto del Raval. Por otro, un posible A1 eléctrico en Martorell que sí podría integrarse en la familia de urbanos eléctricos del grupo basada en la MEB small. Lo que falta por saber es si esa puerta que Audi ha dejado entreabierta se convierte en un proyecto real y en qué condiciones llegará al mercado.

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