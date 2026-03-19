4 regalos ‘automovilísticos’ con los que sorprender en el Día del Padre

Son muchas las personas a las que se les olvida tener un detalle en el Día del Padre y se ven en el último momento buscando un regalo especial. Por ello, si tu padre es un amante del motor o del automovilismo en el día de hoy te traemos 4 ideas con las que podrás sorprenderle.

1.Matrícula especial

Los regalos no tienen que ser necesariamente algo extravagante o muy caro. Los detalles pequeños o simbólicos tienen mucha más fuerza e impacto. Por ello, regalar una matrícula personalizada puede ser un acierto en toda regla.

Lo más sencillo es comprar una matrícula con su nombre, pero también puedes apostar por un mensaje o frase que le defina. Tampoco es descartable una matrícula de un sitio al que viajó o incluso la de un antiguo vehículo que tuvo hace muchos años y al que tenía mucho aprecio. Las posibilidades son infinitas y muchos sitios se dedican a crear este tipo de matrículas.

2.Mapa personalizado

Las ideas ingeniosas suelen ser motivo de sorpresa y felicidad, por lo que si tu padre es de esos que disfruta conduciendo, regalarle un mapa con las mejores carreteras que puede recorrer en España puede ser perfecto. Así, cada vez que tu padre pase por esa vía y la marque como vista se acordará de ti.

3.Entradas para un evento

Puede darse el caso de que tu padre sea un amante de los deportes de motor como la Fórmula 1 o la Moto GP. De hecho, como el circuito de Madring ya es una realidad y el de Montmeló también tendrá grandes carreras este año, es posible que le haya entrado el gusanillo de disfrutar de la Fórmula 1 o las motos.

Se trata de dos competiciones que tienen multitud de merchandising para regalar -lo cual te saldrá más barato-: ropa, gorras, cascos en miniatura de los pilotos, réplicas de los monoplazas y motos, etc.

4.Conducir siempre gusta

Si, como te decíamos antes, tu padre es un apasionado de la conducción, un viaje en familia seguro que le hace mucha ilusión. Puedes preparar una escapada de fin de semana a un lugar que no esté muy lejos o en el que haya buenas carreteras de curvas.

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Si lo que le gusta es ponerse a prueba, el mejor regalo es un pase de día en un circuito para conducir su vehículo u otro que pueda alquilar por un módico precio.