La producción de vehículos registró en febrero 189.095 unidades, lo que supone un descenso del 11,3% respecto al mismo mes de 2025. Este descenso, al igual que en los últimos meses, se debe a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos electrificados y a la baja demanda de los países receptores de los vehículos fabricados en España, principalmente en Europa. Por su parte, las unidades producidas hasta febrero suman un total de 362.501, lo que supone un 5,1% menos que el acumulado a estas fechas de 2025.

En relación con la tipología de vehículos, los turismos (147.996 unidades) anotan una caída en el mes del 14,1%, mientras que los comerciales e industriales (41.099 unidades) avanzan un 0,5% respecto a febrero de 2025.

La producción de vehículos cae en febrero con 189.095 unidades producidas / Agencias

También descienden las exportaciones

En cuanto a las exportaciones, febrero registró un descenso del 12,1% respecto al mismo mes de 2025, con 157.474 unidades enviadas a mercados internacionales. En el total acumulado del año, se han exportado 303.757 vehículos, un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2025.

Por destinos de exportación, Europa concentró el 93,8% del total, 0,7 puntos porcentuales menos que en febrero de 2025. Fuera del continente europeo, América se mantiene estable (1,7% de cuota), mientras que África (2,1%) y Oceanía (0,6%) ganan peso, con aumentos de 0,7 p.p. y 0,4 p.p. respectivamente; Asia reduce su participación hasta el 1,8% (-0,3 p.p.).

Con respecto al Top 3 de destinos de exportación del mes, Francia se sitúa en primera posición con 26.563 vehículos (-23,3% vs. 2025), seguida de Alemania con 26.274 (-14,1%) e Italia con 20.413 (-0,4%). Del ranking de los diez primeros países, solo dos destinos aumentan respecto el año pasado. Por un lado, destaca Turquía, que aumenta un 15,1% los vehículos, y, por otro lado, Austria, que crece un 4,6% la demanda de vehículos fabricados en España.

Producción por fuentes de energía

En cuanto a la producción por fuente de energía, en febrero los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron 81.016 unidades, lo que supone un descenso del 2% interanual y el 42,8% de la producción total del mes.

En el acumulado de los dos primeros meses de 2026 se han registrado 154.658 vehículos alternativos, lo que representa un aumento del 4,6% respecto al mismo periodo de 2025 y una cuota del 42,7% sobre la producción total acumulada.

En relación con los vehículos electrificados (BEV+PHEV), España produjo en febrero 16.318 unidades, un 20,4% menos que en febrero de 2025, situándose la cuota en un 8,6 % (-1,1 p.p.). Por su parte, el acumulado de electrificados (BEV+PHEV) alcanza 33.892 unidades, un 11,1% menos que en 2025 y con una cuota del 9,3% sobre el total producido hasta febrero.

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Del total de vehículos electrificados producidos en febrero, la fabricación de híbridos enchufables (PHEV) retrocede hasta 8.768 unidades (-17,4%) y los eléctricos puros bajan hasta las 7.550 unidades (-23,6%). Por otro lado, la producción de híbridos no enchufables (HEV) crece un 11,3%, hasta 64.551 unidades, representando el 34,1% del total de vehículos ensamblados.