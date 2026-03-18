La isla fantasma que compró Mitsubishi: llegó a tener 5.000 habitantes y un oscuro pasado

Hablar de Mitsubishi es hacerlo de uno de los conglomerados más influyentes del planeta, pero también de una historia que va mucho más allá del automóvil. La compañía, nacida en 1870 bajo la visión de Yataro Iwasaki, comenzó como una empresa naviera para acabar diversificándose en sectores como la energía, la industria pesada o incluso las finanzas. Sin embargo, uno de los capítulos más impactantes de su trayectoria no está sobre ruedas, sino bajo tierra… y rodeado de mar.

Ese episodio nos lleva directamente a Hashima, una pequeña isla japonesa que pasó de ser un simple islote a convertirse en un icono de la industrialización extrema, el crecimiento descontrolado y la explotación humana. Allí, el descubrimiento de carbón a finales del siglo XIX desencadenó una transformación sin precedentes. Mitsubishi vio el potencial y no dudó en adquirirla, iniciando un desarrollo que cambiaría para siempre su fisonomía… y su historia.

Localización de la isla / Google Maps

De islote a ciudad minera

La evolución de Hashima fue tan rápida como brutal. En pocos años, la isla pasó a albergar una compleja red de túneles submarinos, alcanzando profundidades cercanas a los 200 metros. La producción de carbón creció de forma exponencial, convirtiéndose en un recurso clave para una Japón en plena expansión. Pero ese progreso tenía un precio: jornadas interminables, condiciones inhumanas y un entorno completamente dominado por el hormigón.

A medida que la actividad minera crecía, también lo hacía la población. Mitsubishi levantó auténticos bloques colmena donde miles de trabajadores vivían en espacios mínimos, compartiendo instalaciones básicas, sin apenas intimidad y rodeados de una densidad urbana asfixiante. La isla llegó a ser uno de los lugares más poblados del mundo en proporción a su tamaño, con edificios que funcionaban como auténticas calles verticales.

Manifestación en la isla / Video de Youtube

La isla sin naturaleza

El apodo de “la isla sin verde” no era casual. En Hashima no había espacio para la naturaleza: todo estaba ocupado por estructuras de cemento. Aun así, la isla contaba con servicios como escuelas, hospitales o incluso un cine, lo que la convertía en una ciudad autosuficiente… aunque profundamente artificial. Eso sí, había algo que nunca llegó: los coches, simplemente porque no había lugar físico para ellos.

El lado más oscuro de la industrialización

El capítulo más oscuro llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Con muchos trabajadores japoneses en el frente, la isla comenzó a recibir mano de obra forzada procedente de China y Corea. Las condiciones eran extremas: calor, humedad, falta de oxígeno y un riesgo constante de accidentes. Más de mil personas perdieron la vida en este entorno, víctimas de la explotación, las enfermedades y el agotamiento.

El abandono de una ciudad única

El declive comenzó en los años 60, cuando el carbón dejó de ser el motor energético principal frente al auge del petróleo. La actividad en Hashima se volvió insostenible y, finalmente, en 1974, la mina cerró definitivamente. La isla fue abandonada de forma abrupta, dejando atrás edificios vacíos, objetos cotidianos y un silencio que todavía hoy resulta inquietante.

Isla Hashima / Video de Youtube

De ruina industrial a reclamo turístico

Con el paso del tiempo, Hashima se ha transformado en un destino turístico tan fascinante como perturbador. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, atrae a visitantes interesados en su estética postapocalíptica y su historia cargada de misterio, dolor y memoria histórica. Incluso el cine la ha convertido en escenario, como en la película Skyfall, reforzando su aura casi fantasmal.

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Un legado que no debe olvidarse

Hoy, la llamada “isla acorazada” permanece como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano en nombre del progreso. Hashima no es solo una reliquia industrial: es un símbolo de los excesos de una época donde la productividad, la expansión económica y la ambición empresarial se impusieron por encima de la dignidad humana. Un legado que, lejos de quedar en el pasado, sigue resonando con inquietante actualidad.