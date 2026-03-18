Hispano Suiza ha colaborado con la nueva serie Day One, una producción internacional de Prime Video ambientada en Barcelona que explora la relación entre innovación y humanidad en la era digital, tomando como telón de fondo el Mobile World Congress, uno de los encuentros tecnológicos más relevantes del mundo, que reúne cada año a cerca de 110.000 profesionales y celebra en esta edición dos décadas desde su llegada a la ciudad.

El Hispano Suiza Carmen Sagrera, último hiperdeportivo de la marca presentado en 2024 con motivo de su 120 aniversario, aparece en la serie como parte natural del universo tecnológico en el que se desarrolla la historia. El modelo es el vehículo del personaje Diskin, un influyente empresario tecnológico interpretado por Jordi Mollà, cuya visión representa tanto el potencial transformador de la innovación como los riesgos asociados a su evolución.

Hispano Suiza se adentra en los desafíos de la tecnología en la serie “Day One” de Prime Video / Hispano Suiza

Ambientada en algunos de los principales enclaves tecnológicos de Barcelona, Day One sigue la historia de Ulises Albet, interpretado por Álex González, un prodigio de la informática que regresa a la ciudad tras una década alejado del sector para enfrentarse a un nuevo avance tecnológico que podría tener serias consecuencias para el ser humano, reflejando los dilemas que puede plantear la tecnología cuando no se utiliza de forma responsable. El reparto lo completan Alba Planas, Asier Etxeandia, Renata Notni e Iván Massagué, además cuenta con la colaboración especial de Mireia Oriol.

Rodada en espacios emblemáticos de la innovación catalana - como el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Sincrotrón ALBA, Talent Arena, la Torre de Collserola, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Mirador Torre Glòries o el distrito 22@-, la serie convierte Barcelona en un personaje más del relato, un escenario donde tecnología y humanidad conviven y se tensionan constantemente.

Hispano Suiza se adentra en los desafíos de la tecnología en la serie “Day One” de Prime Video / Hispano Suiza

Day One consta de seis episodios de 45 minutos y ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado, con guión de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. La producción corre a cargo de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias S.L., con la producción asociada de Barcelona Mobile World Capital Foundation y la participación de 3Cat.

En este contexto, el Carmen Sagrera se integra como una representación contemporánea de la movilidad avanzada. Su diseño y tecnología refuerzan visualmente un entorno narrativo alineado con los valores de innovación y evolución tecnológica presentes en la serie.

Con esta colaboración, Hispano Suiza continúa ampliando su presencia en el ámbito cultural y audiovisual, explorando nuevas conexiones entre automoción, tecnología y digitalización.

Sergio Martínez Campos, CEO de Hispano Suiza, ha señalado: “Para nuestra marca, formar parte de Day One supone llevar a las pantallas de todo el mundo un vehículo que representa nuestra visión tecnológica y nuestro compromiso con la innovación. Desde nuestros orígenes, Hispano Suiza ha estado estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico, y participar en una producción ambientada en el Mobile World Congress refuerza esa conexión natural con el ecosistema global de la tecnología y la movilidad del futuro. Nuestra relación con la Mobile World Capital Barcelona Foundation y con el Mobile World Congress es sólida y continua; hace dos años presentamos nuestra tecnología a través de una experiencia con nuestro simulador y hoy lo hacemos con el vehículo real, proyectando nuestra mirada hacia el futuro mediante el diseño, la ingeniería y la innovación aplicada al automóvil”.

Hispano Suiza se adentra en los desafíos de la tecnología en la serie “Day One” de Prime Video / Hispano Suiza

Hispano Suiza, referencia tecnológica de la mano del Mobile World Congress

En el marco del Mobile World Congress 2026, Hispano Suiza ha acompañado el lanzamiento de Day One con una serie de activaciones en Barcelona, donde el Hispano Suiza Carmen Sagrera ha estado presente en distintos encuentros vinculados al ecosistema tecnológico y audiovisual del evento.

La marca ha participado en diversas iniciativas organizadas en torno al Mobile World Congress. Del 2 al 4 de marzo, el Hispano Suiza Carmen Sagrera estuvo expuesto en el espacio Talent Arena del MWC, reforzando la conexión entre movilidad avanzada, innovación tecnológica, talento y creatividad digital. Durante la jornada del día 3 de marzo, el stand recibió la visita de representantes institucionales y profesionales del sector tecnológico.

Asimismo, el 4 de marzo tuvo lugar una mesa de debate dedicada a los retos tecnológicos del automóvil de la actualidad, en la que participaron Sergio Martínez Campos (CEO de Hispano Suiza), Juan Fernández (Director Técnico de Hispano Suiza), y que fue moderada por Pipo Serrano (Periodista especializado en innovación, Miembro del Consejo y Asesor Estratégico de Comunicación, Narrativa y Marca), donde se abordaron cuestiones relacionadas con la innovación aplicada al mundo de la automoción, así como el impacto de la regulación y la ciberseguridad en el sector.

Hispano Suiza se adentra en los desafíos de la tecnología en la serie “Day One” de Prime Video / Hispano Suiza

El calendario culminó con las premieres oficiales de Day One, que tuvieron lugar el 5 de marzo en Barcelona y el 11 de marzo en Madrid. En ambas citas, Hispano Suiza participó activamente en la experiencia del evento mediante la presencia de sus vehículos y acciones especiales vinculadas al talento de la serie, consolidando así su integración dentro del universo narrativo y promocional de la producción.

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La serie se estrenará globalmente el 13 de marzo en Prime Video y contará además con emisión en abierto a través de 3Cat, con un lanzamiento previsto en marzo.