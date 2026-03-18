Audi A2 e-tron, el nuevo eléctrico de acceso que llegará en 2026 desde Ingolstadt

Audi ya ha puesto nombre y fecha a uno de sus próximos coches eléctricos. Se trata del A2 e-tron, una pieza fundamental dentro de la estrategia eléctrica de la marca, ya que nace con la intención de ser un superventas y reducir de este modo los índices de emisiones de la firma alemana. Audi presentará en otoño de 2026 el modelo que será su puerta de entrada a la movilidad eléctrica, con un planteamiento muy ligado al uso diario, a la ciudad y a esa parte del mercado que busca eficiencia y buen precio sin salir del territorio premium.

Audi A2 original / Audi

La marca recupera el nombre A2 como guiño a aquel modelo asociado a la eficiencia y al uso urbano, pero lo adapta a una etapa muy distinta, ya plenamente eléctrica. Sobre el papel, eso se traduce en un coche pensado para ser más cercano en tamaño, más fácil de encajar en la rutina y más lógico para quien quiere acceder a un Audi eléctrico sin dar el salto a formatos mayores.

Audi habla de que este coche destacará por su versatilidad en ciudad, alta eficiencia y conectividad digital, además de presentar este lanzamiento como una forma de ampliar su base de clientes. Y todo ello pese as que por el momento no se ha facilitado la capacidad de la batería, la autonomía, la potencia, las prestaciones, el precio ni las dimensiones. Tampoco concreta su posición exacta frente a otros eléctricos de la casa, más allá de definirlo como modelo de acceso dentro de la gama cien por cien eléctrica.

Un compacto de entrada con papel estratégico

El A2 e-tron no aparece como un simple añadido al catálogo, porque Audi lo vincula directamente a su ofensiva de producto para 2026. La marca asegura que quiere afinar su oferta tanto por arriba como por abajo, y en esa lógica este modelo tiene una misión muy clara: captar a quien busca un compacto eléctrico premium con enfoque práctico.

También hay un elemento industrial que Audi destaca claramente. El nuevo modelo se fabricará en Ingolstadt, es decir, en la sede alemana de la marca, y eso le da un peso adicional dentro de la transformación de sus plantas europeas. La compañía presenta esta producción como parte de su transición eléctrica y la vincula además al empleo y al refuerzo de su base industrial en Alemania. No es un detalle menor, porque en este tipo de lanzamientos la fábrica ayuda a entender el encaje real del coche dentro del grupo.

No es un hermano más del Raval

Ese punto sirve además para separar al A2 e-tron de otro bloque de modelos eléctricos del grupo Volkswagen. Cupra, Skoda y Volkswagen tendrán en Martorell una familia de coches hermanos, con el Raval como pieza clave sobre la plataforma MEB Small. En cambio, el A2 e-tron queda planteado como otro proyecto distinto: se hará en Ingolstadt, y todo apunta a que irá sobre una derivación de la plataforma MEB. Dicho de otro modo, no se presenta como la versión Audi de esos urbanos eléctricos fabricados en España, sino como un modelo propio dentro de la estrategia de acceso de la marca.

Cupra Raval / guillem hernandez

Ese matiz importa porque cambia la lectura del coche. Si fuera un simple derivado de esa familia de Martorell, la conversación estaría centrada en parentescos y economías de escala. Aquí, en cambio, Audi quiere colocar el foco en su identidad de marca y en la idea de un acceso eléctrico con sello propio. Eso no garantiza nada por sí solo, pero sí apunta a un posicionamiento diferente en diseño, acabados, percepción de calidad y, probablemente, precio.

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Por ahora, el primer boceto solo deja ver la silueta y confirma que Audi ya quiere enseñar hacia dónde va su próximo compacto. Pero como decíamos antes, falta lo decisivo, que es casi todo lo que realmente determina el interés del coche en el mercado: batería, autonomía, tiempos de carga, potencia, habitabilidad, maletero, precio y fecha exacta de llegada a los concesionarios. Hasta que esos datos se conozcan, el Audi A2 e-tron es sobre todo una declaración de intenciones bien enfocada: un eléctrico de acceso, compacto, fabricado en Alemania y llamado a jugar un papel importante en la siguiente fase de la ofensiva eléctrica de la marca.