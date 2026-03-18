Nueva marca
Atención al Lepas L8: lo probamos a fondo desde Shanghai a Wuhu antes de que llegue a España
Recorrimos cerca de mil kilómetros al volante del modelo híbrido enchufable de 279 CV, un coche pensado para el mercado europeo y que llegará antes de verano.
De un tiempo a esta parte la localidad china de Wuhu, situada a orillas del rio Yangtsé en la provincia de Anhui, se ha convertido en el epicentro de atención del automóvil para España, y es que desde esta población de 3,4 millones de habitantes que representa a la China industrial contemporánea es de done salen la mayor parte de los vehículos que el grupo automovilístico Chery vende en nuestro país.
El consorcio, formado por infinidad de marcas como Omoda, Jaecoo (también Ebro, aunque es una joint venture española), Lepas, Chery, Exeed, Luxeed, iCar y Exlantix, tienen su sede central en Wuhuy hasta allí hemos viajado poner a prueba el modelo estrella de la nueva marca que llegará al mercado español, Lepas. En plena semana de celebración del año del caballo chino, recorrimos las carreteras, autopistas y caminos para poner conocer al detalle este nuevo contendiente.
Al volante del nuevo Lepas L8 cubrimos cerca de mil kilómetros de recorrido, atravesando autopistas, carreteras de montaña y ciudades como Suzhou (también conocida como la ‘Venecia de Oriente’ por sus canales y con 13 millones de habitantes), así como por los brumosos bosques de bambú de Moganshan Mountain, para llegar hasta Wuhu en un viaje de tres jornadas.
Grande y cómodo
El Lepas L8 será el primero de los tres SUV (llegarán también el L4 y el L6) con los que la marca china del Grupo Chery aterrizará en Europa. España, como punto de partida, servirá para que la firma crezca en otros mercados a partir de junio. El L8 mide 4,68 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Se trata, pues, de un modelo del segmento D.
No se comercializará en China y asalta un nicho de mercado situado ligeramente por encima de sus ‘primos’ Omoda y Jaecoo, jugando la baza de la elegancia y la comodidad. La calidad de los materiales es elevada, ofreciendo una buena imagen de status.
Destaca por ofrecer una distancia entre ejes de 2,80 metros, algo que implica la oferta de un enorme espacio interior, especialmente en las plazas traseras, donde caben cómodamente tres adultos con muchísimo espacio para las piernas. Hay también mucha distancia de la cabeza al techo, incluso para personas altas, y el piso es totalmente plano lo que permite viajar cómodamente. En nuestra ruta pudimos valorar este hecho. Ofrece una gran facilidad para entrar y salir, y laposición de viaje es muy relajada.
La parrilla delantera es grande y redondeada, con las ópticas situadas bajo las luces diurnas. Las líneas de diseño son suaves, sin proporciones angulosas. Puertas grandes y de fácil acceso al interior. Ofrece barras en el techo y manetas de las puertas enrasadas (no emergentes). Su trasera es elegante y redondeada, con un alerón discreto sobre el portón. Su maletero, grande. La capacidad es de 507 litros (que podría disminuir cuando llegue la versión de tracción total) con apertura eléctrica, y dispone de una toma de corriente de 230 voltios.
Interior elegante
El habitáculo mantiene una estética algo distinta al resto de modelos del grupo, buscando ese toque de distinción. Muy buena calidad de los materiales y una gran pantalla central vertical situada en la consola. Dispone de una excelente nitidez y luminosidad, destacando la proyección de las cámaras de 360 grados para el aparcamiento. Frente al conductor hay otra pantalla más pequeña para la instrumentación. Dispone de botonería para la climatización, un acierto, aunque también podemos manejarla desde la pantalla. También monta techo panorámico.
Mecánicamente pudimos probar bastante bien el motor híbrido enchufable que otorga una autonomía en modo eléctrico de unos 80 kilómetros con batería de 18,4 kWh (desde la marca anuncian unos 180 kilómetros en la versión 4x4 que contará con una batería más grande de 32 kWh).
El motor es un viejo conocido del grupo chino, un 1.5 litros turbo que se asocia a una eléctrico para ofrecer una potencia de 279 CV. Suave de funcionamiento y con sistema de regeneración de frenada. Presenta cinco modos de conducción: Eco, Pure, Confort, Sport y Personal.
La suspensión nos ha sorprendido gratamente ya que es algo más firme que en sus ‘primos’ y parece más pensado para Europa desde el principio. En la ruta combinamos varios tipos de carretera, incluyendo la de montaña subiendo a Mogan Mountain (eso sí, con bastante niebla).
El precio podría rondar los 40.000 euros, aunque dependiendo del posicionamiento final de ataque a nuestro mercado podría estar algo por debajo, una buena noticia.
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