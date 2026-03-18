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¡Más arena y dunas que nunca en la Maroc Challenge Spring Edition 2026!

Será una de las ediciones más aventureras y desafiantes de la Maroc Challenge con más de 170 vehículos inscritos

¡Más arena y dunas que nunca en la Maroc Challenge Spring Edition 2026!

¡Más arena y dunas que nunca en la Maroc Challenge Spring Edition 2026! / Maroc Challenge

Josep Viaplana

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El próximo fin de semana arranca en Erfoud la 25ª edición de la Maroc Challenge, donde tendrán lugar las verificaciones administrativas y técnicas. Con más de 170 vehículos inscritos, la prueba consta de seis exigentes etapas, del domingo 29 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

¡Más arena y dunas que nunca en la Maroc Challenge Spring Edition 2026!

Maroc Challenge / KICO MONCADA CARRASCO

Será una de las ediciones más aventureras y desafiantes de la Maroc Challenge, absolutamente exigente, con más arena y dunas que nunca en las 24 ediciones ya disputadas, con dificultades claramente definidas en función de cada categoría. El recorrido que se ha diseñado estará a la altura de las expectativas generadas.

Además del Erg Chebbi, que se cruzará en dos ocasiones en su totalidad, las dunas de Ouzina y el Erg Chegaga, se han incorporado al recorrido nuevas zonas de arena inéditas. Durante seis etapas, con Erfoud como punto más al norte y Foum Zguid como el más al sur, se atravesarán también imponentes llanuras con zonas de fesh-fesh, vadeos de ríos, pistas arenosas y otras más rápidas y técnicas. Cabe destacar los paisajes majestuosos, que permitirán vivir al máximo la aventura de esta Spring 2026.

Maroc Challenge

Maroc Challenge / Maroc Challenge

Como es lógico y habitual, los recorridos están adaptados a las distintas categorías. Esta edición empezará con un exigente bucle por los alrededores de Erfoud y la segunda etapa trasladará a los participantes hacia Zagora, punto de inicio de la tercera etapa que irá más al sur hasta Foum Zguid y cruzará el Lago Iriki y el Erg Chegaga hasta M´Hamid. 

La tradicional noche de campamento, que será al final de la cuarta etapa, se ha ubicado en Sidi Ali, junto al lago Maider y la localidad de Tafraoute. La quinta etapa marcará el regreso a Erfoud, finalizando esta Maroc Challenge después de una sexta etapa de waypoints junto al legendario Erg Chebbi.

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Maroc Challenge

Maroc Challenge / KICO MONCADA CARRASCO

A través de sus redes sociales, web (https://www.marocchallenge.com) y la nueva App de la Maroc Challenge se pueden consultar todos los detalles de la prueba.

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