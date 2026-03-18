¡Más arena y dunas que nunca en la Maroc Challenge Spring Edition 2026!

El próximo fin de semana arranca en Erfoud la 25ª edición de la Maroc Challenge, donde tendrán lugar las verificaciones administrativas y técnicas. Con más de 170 vehículos inscritos, la prueba consta de seis exigentes etapas, del domingo 29 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

Maroc Challenge / KICO MONCADA CARRASCO

Será una de las ediciones más aventureras y desafiantes de la Maroc Challenge, absolutamente exigente, con más arena y dunas que nunca en las 24 ediciones ya disputadas, con dificultades claramente definidas en función de cada categoría. El recorrido que se ha diseñado estará a la altura de las expectativas generadas.

Además del Erg Chebbi, que se cruzará en dos ocasiones en su totalidad, las dunas de Ouzina y el Erg Chegaga, se han incorporado al recorrido nuevas zonas de arena inéditas. Durante seis etapas, con Erfoud como punto más al norte y Foum Zguid como el más al sur, se atravesarán también imponentes llanuras con zonas de fesh-fesh, vadeos de ríos, pistas arenosas y otras más rápidas y técnicas. Cabe destacar los paisajes majestuosos, que permitirán vivir al máximo la aventura de esta Spring 2026.

Maroc Challenge / Maroc Challenge

Como es lógico y habitual, los recorridos están adaptados a las distintas categorías. Esta edición empezará con un exigente bucle por los alrededores de Erfoud y la segunda etapa trasladará a los participantes hacia Zagora, punto de inicio de la tercera etapa que irá más al sur hasta Foum Zguid y cruzará el Lago Iriki y el Erg Chegaga hasta M´Hamid.

La tradicional noche de campamento, que será al final de la cuarta etapa, se ha ubicado en Sidi Ali, junto al lago Maider y la localidad de Tafraoute. La quinta etapa marcará el regreso a Erfoud, finalizando esta Maroc Challenge después de una sexta etapa de waypoints junto al legendario Erg Chebbi.

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Maroc Challenge / KICO MONCADA CARRASCO

A través de sus redes sociales, web (https://www.marocchallenge.com) y la nueva App de la Maroc Challenge se pueden consultar todos los detalles de la prueba.