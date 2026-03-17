Novedad
Volkswagen ID. Cross deja intuir su diseño por las calles de Ámsterdam
El nuevo SUV compacto eléctrico de Volkswagen llegará con un precio de acceso en torno a 28.000 euros
Volkswagen ha sacado a la calle su próximo SUV eléctrico y lo ha hecho por las calles de Ámsterdam y todavía con camuflaje, aunque ya se pueden entrever las líneas principales de diseño de un modelo que apunta al grueso del mercado. El Volkswagen ID. Cross llegará a Europa en otoño de 2026 con una fórmula que apunta al éxito: un cinco plazas eléctrico usable a diario y con un precio de entrada de unos 28.000 euros.
Esta aparición pública funciona como anticipo de un modelo que Volkswagen sitúa como pieza clave en su ofensiva eléctrica. La marca habla de un SUV compacto con un enfoque práctico, donde el espacio, la facilidad de uso y el coste juegan el papel principal. Un coche que quiere encajar tanto en ciudad como en escapadas fuera de ella, sin exigir un desembolso económico excesivo.
Aunque su diseño definitivo es todavía un misterio, ya se conocen aspectos técnicos definitivos como que se ofrecerá con tres niveles de potencia: 116 CV (85 kW), 135 CV (99 kW) y 211 CV (155 kW), asociados a dos baterías de 37 kWh y 52 kWh. Esto permite ofrecer configuraciones más orientadas a un uso urbano o para viajes más largos y exigentes.
La autonomía apunta hasta 316 km WLTP con la batería pequeña y hasta 436 km WLTP con la mayor, aunque no hay nada definitivo. En cuanto a la recarga, el sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 90 kW o 105 kW, según batería, lo que permitirá pasar del 10 al 80% en unos 27 ó 24 minutos, respectivamente.
El modelo que se ha visto en Ámsterdam deja intuir el nuevo lenguaje de diseño de Volkswagen, con líneas limpias y proporciones más equilibradas, que la marca ha bautizado como “Pure Positive”. Ese planteamiento continúa en el interior, donde la prioridad es la claridad y la facilidad de uso. Aunque todavía no tenemos ninguna imagen, Volkswagen anuncia para el ID. Cross pantallas de gran formato, controles intuitivos y una calidad de materiales que apunta a segmentos superiores.
Este SUV mide 4.153 mm de largo y ofrece un maletero de 475 litros, además de un pequeño compartimento delantero (frunk) de 22 litros. Es decir, tamaño contenido por fuera pero aprovechado por dentro, una receta clásica en la marca que aquí se refuerza con la arquitectura eléctrica. También se apoya en la plataforma MEB+, con tracción delantera, algo que lo diferencia de otros ID. más grandes.
Contará con asistentes de conducción avanzados y funciones como el sistema “Connected Travel Assist”, capaz de interactuar incluso con semáforos. También introduce conducción con un solo pedal, algo cada vez más habitual en eléctricos y que en ciudad se agradece porque simplifica la conducción. Otro punto interesante es la función Vehicle-to-Load, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW. Esto abre la puerta a usos más allá del coche en sí, desde cargar bicicletas eléctricas hasta alimentar pequeños equipos en escapadas.
En paralelo, Volkswagen plantea distintos acabados —Trend, Life y Style— con equipamientos que incluyen desde control de crucero adaptativo hasta faros matriciales o sistemas de sonido avanzados. La idea es clara: mantener una base accesible pero permitir escalar en confort y tecnología.
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