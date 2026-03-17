Estos son los tramos más peligrosos en las carreteras de España

España presume de tener la mayor red de vías de alta capacidad de toda la Unión Europea, con cerca de 17.700 kilómetros de carreteras que incluso superan a países como Alemania. Sin embargo, esta potente infraestructura no siempre se traduce en seguridad. Un reciente informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) pone el foco en un problema preocupante: existen cientos de kilómetros donde el riesgo de accidente se dispara muy por encima de la media.

El estudio, que analiza el estado de la Red de Carreteras del Estado entre 2020 y 2024, identifica 295 kilómetros especialmente conflictivos repartidos en 45 provincias. En estos tramos, la peligrosidad llega a ser diez veces superior a la media nacional. Las cifras respaldan la gravedad del asunto: en ese periodo se registraron 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, lo que evidencia el impacto real de estos puntos negros.

Uno de los datos más llamativos se encuentra en Asturias. Allí, la carretera N-632 entre Villaviciosa y Gijón concentra algunos de los puntos más peligrosos del país. En apenas unos kilómetros, el índice de riesgo alcanza cifras extremas, llegando a ser hasta 167 veces superior a la media, lo que convierte a esta zona en el caso más crítico de toda la red convencional.

Pero el problema no se limita a una sola región. Galicia, Castilla y León, Cantabria o Aragón también aparecen con frecuencia en el listado, con numerosos tramos donde la alta siniestralidad en carreteras convencionales es protagonista. En muchos casos influyen factores como el trazado exigente, el estado del firme o el tráfico, que elevan notablemente el peligro.

Carretera de recta larga / Freepik

Si hablamos de volumen de accidentes, hay otro punto que destaca especialmente: el kilómetro 0 de la A-77a en Alicante, que encabeza el ranking con 93 accidentes y 141 víctimas. También aparecen zonas conflictivas en Tarragona o Pontevedra, lo que confirma que los puntos con más siniestros en España están muy repartidos por todo el territorio.

En autopistas y autovías, tradicionalmente consideradas más seguras, también hay señales de alerta. El tramo más delicado se sitúa en Toledo, en la AP-41 a la altura del kilómetro 17, seguido muy de cerca por varias vías de la Comunidad de Madrid como la M-12 o las radiales R-3 y R-4. De hecho, esta región concentra varios de los tramos más peligrosos de alta capacidad.

Aunque las autopistas de peaje siguen siendo, en general, las más seguras, el informe detecta un aumento del 2,3% en su peligrosidad en 2024. Un dato que rompe la tendencia habitual y que invita a no bajar la guardia, especialmente en algunos puntos donde el número de accidentes y víctimas sigue creciendo.

Otro aspecto que preocupa es la falta de evolución positiva en muchos de estos tramos. De los casi 300 puntos identificados, una parte importante ya aparecía en informes anteriores, y en más de medio centenar la situación incluso ha empeorado. Esto refleja una falta de mejoras en infraestructuras clave y la necesidad de actuar con mayor rapidez.

En definitiva, el informe de AEA deja claro que no basta con tener una gran red. El mantenimiento, la inversión y la actuación sobre los puntos negros son esenciales para mejorar la seguridad. Mientras tanto, los conductores deben extremar la precaución, especialmente en los tramos con mayor índice de peligrosidad, donde el margen de error es mínimo.