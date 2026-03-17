Llevar así tu coche es más seguro al conducir, según explica la Guardia Civil

Conducir exige mantener la atención en todo momento. En cada trayecto no solo está en juego la seguridad del propio conductor, sino también la de todas las personas que comparten la vía: otros vehículos, motoristas, ciclistas y peatones. Un simple despiste puede convertirse en una situación de riesgo en cuestión de segundos.

Por ello, la Guardia Civil ha querido dar un consejo a los conductores en sus redes sociales para que circular sea mucho más seguro. A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Usa las luces de cruce

Según explica la Guardia Civil, está demostrado que los coches que circulan con luces encendidas –sean de cruce o de posición– son percibidos mucho mejor por los demás usuarios.

Un estudio realizado para la DGT en 2007 por el Departamento de Seguridad Pasiva del IDIADA demostró que, incluso en las mejores condiciones de visibilidad (al mediodía, en una carretera mixta, rodeada de vegetación y cielo a partes iguales), un vehículo con luces se detecta más de 100 metros antes que un vehículo de color negro y sin luces.

Incluso en peores condiciones, el coche con luces encendidas se ve antes (a 240 m) que otros sin luces de color blanco (90 m), gris (100 m) o negro (30 m). Por ello, es importante que lleves las luces de cruce encendidas siempre que puedas, pues serás mucho más visible para el resto de usuarios (y no es ningún delito llevarlas siempre encendidas).

¿Sabes dónde están las antiniebla?

En España gozamos en la mayoría del territorio de un clima apacible y agradable, por lo que muchos conductores nunca se han visto en la obligación o necesidad de tener que utilizar las luces antiniebla del coche. No obstante hay que saber cómo encenderlas, y más aún en invierno, porque si nos coge un banco de niebla muy espeso podríamos llegar a tener un accidente.

Por lo general los mandos de las luces antiniebla se sitúan a la izquierda del conductor, y suele estar junto a otros mandos como pueden ser el lector de líneas de la carretera, la automatización de las luces de cruce o incluso el accionamiento del freno de mano automático. Pero también hay coches que las tiene en el salpicadero central e incluso en la piña que acciona los intermitentes, en un segmento intermedio previo al accionamiento a las luces de cruce

Los automatismos de las luces antiniebla pueden estar en forma de ruleta o dispuestos por botones. En los primeros se sitúan muchas veces en la propia ‘llave’ de las luces y se accionan extrayendo hacia fuera tirando de la ruleta.

De este modo y girando a la derecha encenderíamos las delanteras y con un paso más las traseras. Eso es porque es mucho más peligroso activar las posteriores, ya que si no hay niebla, la intensa luz roja podría cegar a otros conductores que estuviesen por detrás de nuestro coche. También pueden estar dispuestas en forma de botones, con un mecanismo para cada luz, de modo que es más fácil de activar y desactivar.