Hyundai Ioniq 6 N, el eléctrico con 'cambio de marchas' hecho para disfrutar en un circuito

El nuevo Hyundai Ioniq 6 Nno es un eléctrico cualquiera. Gracias a una potencia combinada base de 609 CV, que puede llegar hasta 650 CV, y un par motor de 770 Nm, la reacción y el empuje del coche es sobresaliente. Su chasis le da una estabilidad que lo hace perfecto para entrar en un circuito, pero es verdad que se puede usar también fuera de él. Vamos paso a paso.

El Hyundai Ioniq 6 N se presenta como un sedán eléctrico de 4,93 metros de largo, 1,94 de ancho y no llega al metro y medio de alto. Detrás tiene espacio de sobra para los ocupantes de las plazas traseras, en parte gracias a una distancia entre ejes de 2,96 metros. Y, todo hay que decirlo, el maletero también es bastante capaz para un coche con una caída pronunciada en la trasera, coronada con un alerón activo que puede adaptarse para mantener la aerodinámica y el control del coche.

Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

Y es que el trabajo aerodinámico, con un coeficiente de 0,27, es parte importante del diseño del nuevo Hyundai Ioniq 6 N y no solo por asuntos de eficiencia energética, que también, sino para cuidar su comportamiento cuando se le quiere sacar el máximo partido. Es un coche eléctrico que si bien puede utilizarse, llamando la atención, eso sí; a diario, está claramente pasado para entregar su máximo en un circuito.

Empezando porque en el volante, con todos los botones físicos del mundo para controlar el sistema de infoentretenimiento y los ADAS, hay cuatro botones clave. El primero es el que permite un rápido acceso a los modos de conducción (eco, normal y sport) entre los que ya se nota, per se, una gran diferencia.

Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

Antes de entrar en detalle, cabe destacar que el comportamiento de la suspensión es sobresaliente incluso en el modo más normal en carretera y el tacto de la dirección (ahí sí, para gustos, colores) es muy bueno, permitiendo manejar el coche con comodidad al mismo que mantiene un punto de dureza y una precisión muy satisfactorias.

Con levas detrás del volante para 'cambiar de marcha'

El segundo es el botón N, que activa inmediatamente todos los parámetros necesarios para una conducción más deportiva. Además, en el nuevo Hyundai Ioniq 6 N, se pueden utilizar las levas detrás del volante, las de la frenada regenerativa, para fingir una suerte de cambio de marchas con el botón N activado. Detengámonos aquí un momento: el nuevo Hyundai Ioniq 6 N incorpora un modo N e-Shift que, mediante cortes de potencia del motor eléctrico, simula una suerte de cambio de marchas. Y la verdad es el realismo y las sensaciones que transmite dejan muy buena sensación, acompañada de un sonido que imita al de un motor bastante logrado que se oye tanto fuera como dentro del habitáculo.

Después, está el 'otro' botón N, el que permite configurar todos los parámetros relacionados con la conducción, desde dirección a suspensión, pasando por la entrega de par de cada eje que se prefiera (porque sí, es un tracción total con un motor eléctrico por eje). Se puede trabajar en línea con el N Track Manager, una herramienta de software para diseñar vueltas y monitorear los tiempos, y con el N Drift Optimizer, que permite ajustar el coche para derrapar.

Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

El 0 a 100 km/h en 3,2 segundos

Por último, se encuentra el botón N Grin Boost, que solo puede utilizarse durante diez segundos y se convierte en toda una experiencia. Con el N Launch Control, el Hyundai Ioniq 6 N puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3.2 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 257 km/h. Durante la marcha, pulsando el N Grin Boost, el coche exprime al máximo toda su potencia durante ese lapso de tiempo.

Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

Si se quiere hablar de los tiempos de recarga y la autonomía, el Hyundai Ioniq 6 N se levanta sobre la plataforma E-GMP para vehículos de alto rendimiento y cuenta con arquitectura de hasta 800 V, por lo que permite en carga rápida llgar del 10 al 80% en apenas 18 minutos. En condiciones óptimas carga hasta a 350 kW en corriente continua, según lo declarado, y a nivel de software hay diferentes modos que preparan la batería para que llegue en las condiciones y temperatura ideales al punto de recarga, tanto en la calle como en el circuito.

En cuanto a la autonomía, todavía por confirmar, se habla de 487 kilómetros. Durante el trayecto en carretera, hicimos un consumo mínimo de cerca de 21 kWh/100 km, pero al usar el nuevo Hyundai Inoqi 6 N en circuito hay que esperar una auntonomía menor y un consumo mayor, como bien es lógico

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Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

Respecto al precio, las cifras confirmadas se mueven a partir de los 75.000 euros, que pueden subir dependiendo de los extras o el color de la carrocería que se escoja.