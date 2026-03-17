El DS N°7 releva al DS 7 con más espacio, tecnología y autonomía

DS N°7 toma el relevo del DS 7 mejorando justo lo que más se demanda en este tipo de SUV electrificados: desde el espacio interior hasta la tecnología, pasando como no, por eficiencia. La marca lo plantea como una evolución de su modelo más importante, ahora con una gama multienergía que combina versiones eléctricas E-TENSE y una alternativa HYBRID 145.

Nuevo DS Nº7 / DS

Aunque el cambio más importante está en la la autonomía, los cambios empiezan por las proporciones. El coche mide 4,66 metros, mantiene 1,90 m de ancho y 1,63 m de alto, y gana esos 7 cm extra frente a su antecesor sobre todo por una batalla que crece 5 cm hasta 2,79 metros. Sobre el papel, ese aumento no busca hacer el coche más aparatoso, sino aprovechar mejor la arquitectura para ganar espacio útil para los pasajeros en el habitáculo. A eso se suma un maletero de hasta 560 litros, que puede quedarse en 500 litros en la configuración AWD con subwoofer, además de un piso de dos posiciones y una banqueta trasera con respaldo 40/20/40.

Nuevo DS Nº7 / DS

El diseño también busca que esa ganancia de espacio no pase factura en la eficiencia aerodinámica, con una silueta trabajada alrededor de un Cx de 0,26 y una zaga rematada por un alerón que prolonga la caída del techo. En el frontal aparecen la firma lumínica DS Light Blade y la parrilla DS Luminascreen, mientras que detrás esa misma lectura vertical de la iluminación también favorece el flujo de aire. Hay seis colores de carrocería, entre ellos Silk Green, y llantas de hasta 21 pulgadas, con un diámetro de rueda que alcanza 740 mm. Además, las puertas traseras crecen para aumentar en 30% la superficie de las ventanillas laterales y el techo panorámico opcional gana 40% de superficie, dos cambios que apuntan a mejorar la sensación de amplitud, la luminosidad del habitáculo y la visibilidad.

Gran autonomía

Si hablamos de cifras en cuanto a las variantes eléctricas, la versión E-Tense FWD Long Range del DS Nº7 anuncia hasta 740 km de autonomía WLTP con una batería de 97,2 kWh, mientras que la E-Tense AWD Long Range se queda en 679 km con esa misma batería. Por debajo aparece la E-Tense FWD con 73,7 kWh y hasta 543 km. La marca añade que la versión de tracción delantera y batería grande puede recorrer más de 450 km en autopista a una media de 120 km/h, un dato con el que tratan de situar a este modelo como un aliado para los largos desplazamientos por carretera.

Nuevo DS Nº7 / DS

La carga rápida es otro de los argumentos centrales del DS Nº7 eléctrico. Pasa del 20 al 80% en 27 minutos para la batería grande y en 31 minutos para la de 73,7 kWh, con una potencia que se mantiene en 160 kW entre el 20% y el 55%. Según la marca, eso permite recuperar 190 km de autonomía en 10 minutos. A partir de ahí se apoyan varias funciones pensadas para facilitar el uso, como el preacondicionamiento de batería, la función PLUG & CHARGE, la frenada regenerativa de tres niveles, el modo One Pedal, la planificación de ruta para eléctrico, el acceso a la red Free2Move Charge y una función V2L que permite alimentar dispositivos externos desde la batería del coche.

Interior del DS Nº7 / DS

La oferta comprende tres variantes 100% eléctricas de 230 CV, 245 CV y 350 CV -este último con dos motores y tracción total-, junto a al Hybrid 145, que combina un motor gasolina tricilíndrico turbo de 1.2 litros con un motor eléctrico de 21 kW integrado en una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Con este motor en uso urbano o suburbano, se puede circular hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico, lo que permite un consumo de 5,3 l/100 km, según la marca.

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Interior lujoso y confortable

En el interior destaca el confort y la tecnología. El DS Iris System 2.0 se apoya en una pantalla central de 16 pulgadas y suma ChatGPT, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth y cuatro puertos USB-C. En seguridad y ayudas a la conducción aparecen DS Drive Assist 2.0, el cambio semiautomático de carril entre 70 y 140 km/h, DS Night Vision con detección de peatones y animales hasta 300 metros, retrovisor digital, head-up display extendido y DS Pixelvision, que puede llegar hasta 520 metros con la función Main Beam Boost. El confort se apoya además en DS Active Scan Suspension, cristales laminados acústicos, equipo Electra 3D by Focal con 14 altavoces y 690 W, asientos calefactados, ventilados o con masaje según versión, DS Neck Warmer y un techo panorámico que añade hasta 50 mm de altura libre.