Consejos
Mucho cuidado: Si haces esto con los intermitentes puedes recibir esta multa
Estas luces son un elemento esencial de seguridad por el que podrías ser multado en caso de no usarlos correctamente
Según la DGT los intermitentes son un elemento esencial para la seguridad durante la circulación, y a lo largo de la vida útil de nuestro vehículo podemos llegar a utilizarlos más de 200.000 veces. Hacerlo de una forma correcta evitará posibles alcances, atropellos y accidentes en la carretera, y además evitará que la Guardia Civil pueda sancionarte.
Son muchos los conductores que no les dan a los intermitentes la importancia que merecen, por lo que si formas parte de este sector de la población que no los utiliza o no lo hace de la forma adecuada, es momento de que corrijas este comportamiento por tu seguridad, y por tu bolsillo.
Evitar accidentes y viajar seguro
El intermitente, según explica la DGT, es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.
Hacer uso de esta herramienta no sólo te evitará la multa, ya que su uso es obligatorio, sino que ayudará a que estés más seguro al volante y el resto de personas puedan anticiparse correctamente a tus movimientos.
Debido a la no utilización de los intermitentes por parte de muchos españoles, la DGT ha decidido comenzar a aplicar sanciones de una forma más contundente sobre los conductores este verano, para concienciar sobre la importancia de su uso.
La mayoría de vehículos cuentan ya con sistemas que incluso te “obligan” a señalizar tus maniobras y te advierten con sonidos de alerta o incluso ofreciendo el volante cierta resistencia. Además, gracias a la tecnología la mayoría de intermitentes son ahora mucho más visibles e incluso agradables de ver, por lo que no existen excusas para que no sean utilizados.
¿Cuándo hay que utilizarlos?
Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, la DGT recuerda que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.
A continuación te recordamos las situaciones en que el uso del intermitente es imprescindible para evitar cualquier tipo de accidente:
- Cambios de carril: Antes de realizar un desplazamiento lateral es necesario comprobar en los retrovisores que es posible moverse con seguridad. E, inmediatamente después, activar los intermitentes para no sorprender a otros usuarios de la vía.
- Giros y cambios de sentido: Es importante señalizar antes de reducir la velocidad: primero indicador, después freno. Hacerlo al revés –freno primero, indicador después– puede sobresaltar al conductor de atrás e impedirle mantener la distancia.
- Adelantamientos: Cuando adelantamos la forma más recomendable de señalizar es con antelación, para que el resto de conductores se puedan anticipar a nuestros movimientos.
- Glorietas. Dentro de la glorieta es fundamental -y obligatorio- advertir con el intermitente, ya sean los cambios de carril dentro de la rotonda como las salidas de la misma, para no sorprender ni a los conductores que circulan detrás ni a los que acceden a la rotonda. En cambio, si vas a seguir circulando dentro de la glorieta, sin intención de cambiar de carril ni de salir, no es necesario que mantengas el intermitente encendido.
- Incorporación a la circulación: Señalizar correctamente la incorporación a una vía permite facilitar la maniobra a todos los conductores que ya circulan por ella, por ejemplo, cambiando de carril o disminuyendo la velocidad con antelación para dar espacio al vehículo que se incorpora.
- Estacionamientos. Cuando vayamos a realizar un estacionamiento, una parada o una detención, lo advertiremos con antelación activando el intermitente hacia el lado donde vamos a quedar detenidos. Así, reducimos el riesgo de alcance si el vehículo de atrás está demasiado cerca y contribuimos a la fluidez de la circulación.
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