El mercado de vehículos de ocasión en España continúa consolidándose año tras año. Según datos de GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 vehículos usados durante 2025, confirmando el peso estructural del mercado de segunda mano en nuestro país.

Ante esta tendencia al alza del mercado de ocasión y su implantación entre los consumidores, CARFAX, el principal proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, ha analizado más de 2,3 millones de vehículos de ocasión vendidos durante 2025. Además, se ha pronunciado sobre la tendencia del sector de los VO en su reciente participación en el Congreso Faconauto 2026, revelando algunos de los datos de este análisis.

El estudio revela información clave sobre su antigüedad, kilometraje, número de propietarios, procedencia y posibles riesgos asociados, así como las marcas y modelos preferidos por los conductores españoles.

Los coches de segunda mano vendidos en 2025 han tenido de media 4 propietarios / Archivo

1 de cada 11 vehículos ha cambiado de propietario en 2025

De los más de 26 millones de vehículos que conforman el parque móvil español, CARFAX ha analizado 2.340.926 coches que cambiaron de manos durante 2025, lo que representa aproximadamente el 9% del total. Es decir, uno de cada once vehículos en circulación fue vendido el pasado año.

El coche de ocasión adquirido en 2025 tiene una media de casi 180.000 kilómetros recorridos, una cifra ligeramente superior a la del conjunto del parque móvil (171.654 km). En el caso de los vehículos importados, el kilometraje medio alcanza los 185.000 km, mientras que los procedentes de flotas de alquiler se sitúan en algo más de 133.000 km.

En términos de antigüedad, los vehículos vendidos presentan una edad media de 12,4 años, dos años inferior a la media nacional. Sin embargo, el 44% de las unidades comercializadas supera los 15 años, lo que pone de manifiesto el envejecimiento estructural del mercado español de ocasión.

Además, el número medio de propietarios es sensiblemente superior al del parque general: los coches vendidos en 2025 han tenido 4 propietarios de media, frente a los 2,5 del conjunto de vehículos en circulación. Esto refleja una mayor rotación y una mayor complejidad en el historial de los vehículos comercializados.

El 49% de los coches comprados en 2025 cuentan con algún riesgo

El análisis de CARFAX indica que durante el pasado año la mitad de los vehículos que se vendieron cuentan con algún tipo de riesgo asociado. Esta impactante cifra es claramente superior a la del parque móvil total (38%), algo que pone de manifiesto que existen ciertas cuestiones a tener en cuenta en las ventas recientes.

Cabe señalar que la existencia de un “riesgo” no implica necesariamente un problema mecánico o una amenaza para la conducción, pero sí debe considerarse como información relevante para que el comprador pueda tomar una decisión informada y conocer en profundidad el historial del vehículo.

Dentro de dichos riesgos, el punto más relevante es que el 27% de los vehículos registrados con algún tipo de riesgo asociado presenta antecedentes de daños o accidentes previos, dato ligeramente superior al conjunto de vehículos con historial de riesgo, donde esta misma proporción se sitúa en torno al 25%. Además, el estudio indica que un 13% de los VO adquiridos en el pasado año proceden de importaciones, otro 13% viene de flotas de vehículos de alquiler, y un 3% presenta inconsistencias en su kilometraje.

Dominio del diésel y concentración en grandes ciudades

Los vehículos diésel continúan liderando el mercado de ocasión, representando el 49% de las ventas en 2025. Los modelos de gasolina suponen el 38%, mientras que los híbridos ya alcanzan el 10%, consolidando su crecimiento progresivo. Aunque el motor eléctrico sigue teniendo un uso marginal (2%), ya es posible pensar en una transición energética hacia opciones más sostenibles, aunque de forma gradual.

Desde el punto de vista geográfico, Madrid concentra el 16% de las compras de vehículos de ocasión, seguida de Barcelona (9%) y Valencia (6%), mostrando una fuerte concentración del mercado en los principales núcleos urbanos.

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