BMW M3 Touring 24H, un familiar de carreras que nació como un meme

El 1 de abril de 2025 BMW publicó en sus redes un supuesto familiar de carreras que, en teoría, no iba más allá de una broma. Lo que parecía un guiño por el April Fool’s ha terminado convirtiéndose en un coche real que correrá las 24 Horas de Nürburgring 2026, y ese giro lo explica casi todo: el BMW M3 Touring 24H es un meme que ha acabado en la parrilla.

La reacción fue lo suficientemente grande como para cambiar los planes, con más de un millón de usuarios alcanzados y 1,6 millones de visualizaciones, y eso empujó a BMW a dar luz verde en verano de 2025 a un proyecto que se resolvió en apenas ocho meses. Antes de la cita en el Nordschleife, el coche pasará por la Nürburgring Langstrecken Serie dentro de un calendario que incluye validación en febrero de 2026, inicio de actividad en marzo y la carrera en mayo.

BMW M3 Touring 24H / BMW

Bajo esa carrocería familiar no hay concesiones, porque el coche comparte base con el BMW M4 GT3 EVO, lo que en la práctica significa llevar un GT3 a un formato poco habitual. El resultado es un conjunto que, más que derivar del modelo de calle, se acerca directamente a un coche de carreras con otra silueta.

BMW M3 Touring 24H / BMW

El bloque es un seis cilindros en línea de 3.0 litros M TwinPower Turbo con hasta 590 CV y 700 Nm, asociado a una caja X-Trac de seis marchas. Sobre el papel, estas cifras lo colocan sin matices en territorio de competición.

También cambia en tamaño, con 5.218 mm de longitud y una carrocería que es 200 mm más larga y 32 mm más alta con el alerón incluido. Esto se traduce en un hándicap aerodinámico claro, porque el formato Touring penaliza la eficiencia y obliga a replantear el trabajo en flujo de aire.

BMW M3 Touring 24H / BMW

Esa es precisamente una de las claves del proyecto, ya que la forma del techo incrementa la resistencia y reduce la eficacia del alerón trasero, algo que afecta tanto a la velocidad punta como al paso por curva rápida. Para compensarlo, el alerón del M4 GT3 EVO se ha recolocado con un soporte tipo swan-neck, desplazándolo 200 mm hacia atrás y elevándolo 32 mm, buscando recuperar carga y eficiencia. A esto se suma un ajuste conjunto con el spoiler y un trabajo constante para contener el drag.

Pero hay un elemento que va más allá de lo técnico y que explica por qué este coche existe. Los aficionados que reaccionaron a aquella broma forman parte del propio coche, porque la librea incluye mensajes reales publicados en redes sociales, integrados directamente en la carrocería.

BMW M3 Touring GT3 / Gruppe C Photography

En lo estructural, la transformación es profunda, con gran parte de la carrocería en CFRP y soluciones propias de GT3, hasta el punto de que las puertas traseras dejan de ser funcionales. Es una señal clara de que el punto de partida es el Touring, pero el resultado es otra cosa.

Noticias relacionadas

En pista competirá en la clase SPX, sin pelear directamente contra los GT3 por la general, lo que apunta a un papel más enfocado al espectáculo. El equipo será Schubert Motorsport y al volante estarán Connor De Phillippi, Ugo de Wilde, Jens Klingmann y Neil Verhagen.