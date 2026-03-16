Zero LS1, el escúter eléctrico que quiere conquistar la ciudad

La movilidad eléctrica sigue ganando terreno en las ciudades y los escúteres se han convertido en uno de los grandes protagonistas de esta transformación. En este contexto llega al mercado español el Zero LS1, el nuevo escúter eléctrico de Zero Motorcycles, una marca conocida hasta ahora sobre todo por sus motocicletas eléctricas de altas prestaciones.

Zero LS1 / Zero

El LS1 supone la entrada de Zero en un segmento clave: el de los escúteres urbanos pensados para el uso diario, con un enfoque práctico y accesible. Para darlo a conocer, la marca ha anunciado una jornada de puertas abiertas el próximo 21 de marzo en su red de concesionarios, donde los interesados podrán acercarse a verlo de cerca y realizar una prueba dinámica.

Entre los aspectos que definen al LS1 destaca su planteamiento pensado para el día a día. El escúter dispone de dos baterías extraíbles, que permiten alcanzar hasta 112 kilómetros de autonomía en ciudad, y ofrece además la posibilidad de añadir una tercera batería opcional con la que la autonomía puede llegar hasta 173 kilómetros.

Zero LS1 / Zero

El espacio bajo el asiento también juega un papel importante. Permite guardar dos cascos tipo jet o bien utilizarse para alojar una batería adicional. Al ser extraíbles, las baterías pueden cargarse directamente en casa o en la oficina, algo especialmente útil para quienes no disponen de enchufe en el garaje.

En cuanto a prestaciones, el LS1 alcanza una velocidad máxima de 99 km/h, suficiente para moverse con soltura tanto en ciudad como en accesos metropolitanos. A ello se suman elementos de seguridad como ABS y control de tracción, cada vez más habituales en los escúteres eléctricos de nueva generación, además de marcha atrás, control de velocidad crucero y arranque sin llave.

Zero LS1 / Zero

Promoción de lanzamiento

Coincidiendo con su llegada al mercado español, Zero Motorcycles acompaña el lanzamiento del LS1 con una promoción especial que incluye seguro gratuito durante el primer año para conductores mayores de 25 años, además de condiciones especiales para los menores de esa edad.

La oferta se completa con la primera revisión de mantenimiento de los 1.000 kilómetros incluida sin coste, una fórmula con la que la marca busca facilitar el acceso a la movilidad eléctrica y reducir los costes iniciales para los nuevos usuarios.

Zero LS1 / Zero

Esta promoción también se extiende a los modelos de la gama X Line, las motocicletas eléctricas ligeras de off-road Zero XB y Zero XE, que completan la propuesta urbana de la marca.

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Con el LS1, Zero Motorcycles refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica en las ciudades con un scooter que combina autonomía, practicidad y costes de uso contenidos, tres factores cada vez más valorados por quienes buscan una alternativa al vehículo de combustión para sus desplazamientos diarios.