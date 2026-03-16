Nuevo motor gasolina con cadena de distribución para los Peugeot 208 y 2008

El Peugeot 208 será el primer modelo en estrenar el nuevo motor Turbo 100, una mecánica de gasolina de 101 CV que la marca introduce para reforzar la oferta de acceso tanto a este modelo como al 2008. Este propulsor se comenzará montar en el 208 este mismo mes de marzo, mientras que el el SUV lo hará a partir de mayo, ofreciendo en ambos casos una buena combinación entre prestaciones, eficiencia y durabilidad.

Peugeot plantea este motor como una evolución profunda dentro de su familia de tres cilindros, con un 70% de componentes nuevos, una cifra que da una idea del alcance de la revisión. Entre las piezas rediseñadas aparecen elementos clave como el turbo y el sistema de inyección hasta los pistones, el bloque del motor o la cadena de distribución.

Peugeot 208 / Peugeot

Se trata de un bloque de tres cilindros de 1.199 cc, capaz de entregar 101 CV (74 kW) a 5.500 rpm y 205 Nm de par desde 1.750 rpm. Esa cifra de par a bajo régimen es especialmente relevante en conducción urbana o en recuperaciones, donde la elasticidad del motor marca la diferencia.

Parte de ese comportamiento se explica por la adopción de un turbo de geometría variable, una solución que busca optimizar la respuesta del motor cuando el régimen todavía es bajo. En la práctica, esto se traduce en aceleraciones más inmediatas y una mayor facilidad para adelantar, además de una entrega de potencia más progresiva.

La arquitectura del motor también se apoya en un sistema de inyección directa de alta presión de 350 bar, diseñado para mejorar la eficiencia de la combustión y reducir los consumos y las emisiones. A esto se suma un sistema de distribución que reduce fricciones internas, junto con nuevos pistones y un funcionamiento basado en el ciclo Miller con alta relación de compresión, elementos que buscan mejorar el rendimiento térmico del conjunto.

Aunque el objetivo principal es la eficiencia, no se ha descuidado la experiencia de conducción. Peugeot insiste en que el trabajo de los ingenieros se ha centrado en mantener el carácter dinámico del motor, algo que la marca considera parte esencial de sus modelos, independientemente de que se trate de mecánicas eléctricas, híbridas o de combustión.

Cadena de distribución para asegurar la fiabilidad

Uno de los aspectos más importantes en este nuevo motor es la fiabilidad. El nuevo motor Turbo 100 incorpora una cadena de distribución, una solución que apunta a mejorar la durabilidad frente a otros sistemas. El bloque, los pistones y los segmentos también se han rediseñado con el objetivo de aumentar la robustez y controlar el consumo de aceite.

Nuevo motor Turbo 100 / Peugeot

Durante su desarrollo, el motor pasó por un programa de pruebas especialmente exigente. Los ensayos incluyeron más de 30.000 horas en bancos de pruebas capaces de reproducir diferentes situaciones de conducción. A eso se suman más de 3 millones de kilómetros recorridos por vehículos prototipo, con varias unidades superando los 200.000 kilómetros.

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Todo esto amplía notablemente los intervalos de mantenimiento, con una revisión cada 2 años o 25.000 km, cuando antes el servicio se realizaba cada 1 año o 20.000 km, manteniendo además una comprobación anual intermedia. Peugeot también confirma que los Peugeot 208 y 2008 equipados con el Turbo 100 estarán cubiertos por el programa Peugeot Care, que ofrece hasta 8 años o 160.000 km de garantía, dependiendo del mercado.