No ignores esta luz de tu cuadro de instrumentos en tu coche híbrido o eléctrico

La transición a la movilidad electrificada ha traído consigo una nueva gramática visual en nuestros salpicaderos. Si bien ya estamos familiarizados con el "check engine" de los motores térmicos, los híbridos (HEV), enchufables (PHEV) y eléctricos (BEV) introducen un testigo que suele generar desconcierto: la luz de advertencia del sistema de alta tensión.

¿Es el preludio de una avería catastrófica o un simple aviso de gestión electrónica? Entender qué nos dice este indicador es vital para la salud de nuestra batería y, sobre todo, para nuestra seguridad.

El "Check Engine" de la era eléctrica

Así como un coche de gasolina vigila su combustión, los electrificados cuentan con un centinela para su sistema de tracción. Esta luz es la encargada de monitorizar todo el entramado que permite al coche moverse mediante electricidad.

¿Cómo identificarlo?

Aunque cada fabricante tiene su propio libro de estilo, existen dos diseños estándar en la industria:

El coche con la exclamación: Una silueta de vehículo con un signo de exclamación en el centro. La batería de tracción: Un icono de batería con rayas en el lateral e inferior (para no confundirla con la clásica batería de 12V) y una exclamación central.

Cuadro de instrumentos de un coche / Pixabay

El código de colores: ¿Parar o seguir?

Color Amarillo: Indica una anomalía detectada. El coche permite seguir circulando, pero es una advertencia de que algo no funciona bajo los parámetros óptimos. Ignorarlo es comprar papeletas para una avería mayor.

El coche permite seguir circulando, pero es una advertencia de que algo no funciona bajo los parámetros óptimos. Ignorarlo es comprar papeletas para una avería mayor. Color Rojo: Avería grave. Requiere detener el vehículo de forma inmediata y segura. En estos casos, es común que el coche active el "modo tortuga" (limp mode), limitando drásticamente la potencia para permitirte apartarte de la calzada antes de que el sistema se proteja desconectándose por completo.

¿Por qué se enciende? Las causas más comunes

No siempre se trata de una batería "muerta". El sistema de alta tensión es un ecosistema complejo y la alerta puede saltar por diversas razones:

Gestión de la batería: Fallos en celdas específicas, problemas de comunicación con el módulo de control o sobrecalentamiento (muy común en verano o tras cargas rápidas intensivas).

Fallos en celdas específicas, problemas de comunicación con el módulo de control o sobrecalentamiento (muy común en verano o tras cargas rápidas intensivas). Electrónica de potencia: Si el inversor, la pieza que transforma la corriente continua de la batería en alterna para el motor, falla, el coche quedará inmovilizado.

Si el inversor, la pieza que transforma la corriente continua de la batería en alterna para el motor, falla, el coche quedará inmovilizado. Frenada regenerativa: Si el sistema que recupera energía al levantar el pie del acelerador detecta una anomalía, el cuadro nos avisará a través de este testigo.

Si el sistema que recupera energía al levantar el pie del acelerador detecta una anomalía, el cuadro nos avisará a través de este testigo. Sensores y cableado: A veces, una simple conexión defectuosa o un sensor que envía datos erróneos puede disparar una alerta "falsa", pero que el vehículo debe tratar como real por protocolo de seguridad.

No juegues a las adivinanzas

Lo complejo de este testigo es su ambigüedad: puede ser desde un sensor de 20 euros hasta el reemplazo de todo el paquete de baterías. Dado que hablamos de sistemas que trabajan con voltajes peligrosos, nunca intentes manipular el cableado naranja del coche por tu cuenta.

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Si la luz aparece, la hoja de ruta es clara: acude a un servicio oficial o taller especializado. Solo una herramienta de diagnóstico profesional puede "leer" qué está pasando exactamente en las entrañas eléctricas de tu coche.