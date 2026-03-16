Más llamativos y tecnológicos, así son los Ford Explorer y Capri Collection

Ford amplía la oferta de los Explorer y Capri eléctricos con la nueva serie limitada Collection, que integra un diseño propio, más equipamiento tecnológico y nuevas funciones pensadas para mejorar el uso diario del coche.

Ambos forman parte de la Ford Collection, una familia de ediciones especiales que busca combinar una estética más distintiva con especificaciones optimizadas. Según explica Christian Weingaertner, director general de turismos de Ford Europa, el objetivo es seguir evolucionando estos modelos con nuevas funciones y equipamiento.

Aunque comparten la base tecnológica de la serie Collection, cada modelo utiliza un enfoque propio en el apartado estético. El Ford Explorer Collection adopta un acabado exclusivo Gris Cactus, acompañado por llantas de 20 pulgadas en Negro Satin, techo negro, placas protectoras delanteras y traseras y gráficos distintivos en las puertas y pilares traseros que refuerzan su carácter aventurero.

Ford Explorer Collection / Ford

En el interior domina el Negro Ónix, combinado con detalles en color naranja en los laterales de los asientos, la barra de sonido inferior y los cinturones de seguridad. El salpicadero y la consola central presentan un efecto moteado en negro y naranja, mientras que los asientos incorporan una inserción de punto 2D inspirada en la textura de la ropa y el equipamiento deportivo.

El Ford Capri Collection, por su parte, apuesta por una estética más deportiva. La carrocería se ofrece en el exclusivo Azul Tribute, un guiño a los colores históricos con los que competía el Capri, acompañado de faldones delanteros y traseros más grandes, faldones laterales y un alerón trasero, todos acabados en negro.

Ford Capri Collection / Ford

El conjunto se completa con llantas de 21 pulgadas con acabado mecanizado y detalles en negro satinado. En el interior se mantiene el Negro Ónix como color principal, combinado con acentos en Azul Tribute en los laterales de los asientos, la barra de sonido inferior y los cinturones de seguridad, además de un efecto moteado en negro y azul en salpicadero y consola central. Los asientos incorporan también una inserción de rayas verticales que refuerza el vínculo con la herencia deportiva del modelo.

Más tecnología útil

Junto al diseño específico, ambas versiones incorporan los sistemas de asistencia a la conducción más modernos. El Control de Crucero Adaptativo Inteligente puede ajustar la velocidad según el entorno, teniendo en cuenta señales de tráfico, curvas, cruces o rotondas, y ahora suma el reconocimiento de semáforos, capaz de reducir la velocidad o detener el vehículo si detecta una luz roja o ámbar.

Otra función nueva es el Asistente de Marcha Atrás, que registra la trayectoria del coche hasta 50 metros y puede encargarse de la dirección al retroceder por zonas complicadas, mientras el conductor solo gestiona acelerador y freno. En esa misma línea aparece el Asistente de Aparcamiento Entrenado, capaz de memorizar maniobras de estacionamiento habituales y reproducirlas automáticamente, gestionando dirección, aceleración y frenado. El sistema puede almacenar hasta cinco escenarios de aparcamiento.

Ford Capri Collection / Ford

La seguridad también se refuerza con el Asistente de Estado del Conductor, que utiliza una cámara orientada hacia el conductor y los sistemas de mantenimiento de carril para vigilar su atención. Si detecta ausencia de respuesta, puede frenar para alertar y, en caso de que no haya reacción, activar las luces de emergencia, detener el vehículo de forma controlada, desbloquear las puertas y contactar con los servicios de emergencia. A estas funciones se suma la conducción con un solo pedal, incluida de serie en ambos modelos, pensada para facilitar la circulación en tráfico urbano.

El apartado digital también recibe cambios con la actualización del sistema SYNC Move, que funciona sobre software basado en Android y se gestiona a través de una pantalla móvil de 14,6 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Ford Explorer Collection / Ford

La interfaz se ha rediseñado para mejorar facilitar el uso y la lectura de la información. Ahora permite agrupar aplicaciones en carpetas o combinarlas según las preferencias del usuario, mientras que las pantallas de navegación y asistencia al aparcamiento se reorganizan para ofrecer un área de mapa más visible, junto a un portal de cámara y sensores de aparcamiento de mayor tamaño.

Una gran batería móvil

Otra de las novedades comunes es el sistema Pro Power Onboard, que convierte al coche en una fuente de energía móvil capaz de alimentar dispositivos eléctricos con una potencia combinada de hasta 2,3 kW.

El sistema incluye una toma situada en el maletero para cargar dispositivos como ordenadores portátiles, mientras que un adaptador opcional conectado al puerto de carga permite alimentar otros equipos, por ejemplo, bicicletas eléctricas u accesorios de actividades al aire libre.

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Ford Pro Power Onboard / Ford

Los clientes también pueden optar por un Paquete de Viaje que añade soluciones de almacenamiento pensadas para mejorar la practicidad. En el Ford Capri incluye una rejilla para perros, espacio en el maletero delantero para artículos de emergencia y un compartimento específico para el cable de carga. En el Explorer suma una rejilla para perros, un inserto en el maletero delantero para organizar objetos y una red de carga en el maletero para sujetar bultos.