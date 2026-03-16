Un nuevo informe llamado ‘Puntuación de madurez en transición energética’, de Arval Consulting, analiza y puntúa el índice de madurez en la adopción de vehículos eléctricos en países de todo el mundo.

Las puntuaciones se basan en evaluaciones cuantitativas de diversas variables, entre ellas, la paridad de propiedad de los vehículos eléctricos frente a los de combustión, la red accesible para infraestructuras públicas, las cuotas de mercado de entregas de vehículos eléctricos o la descarbonización de la producción eléctrica.

España no entra en el top 15 del ranking mundial de países en adopción de coches eléctricos / Archivo

Europa lidera, con España en el tercer grupo

Europa gana 14 puntos respecto a 2024 y es la región con una mayor puntuación media (50/100). Hay una clara diferencia entre los países del Norte y Oeste, y los del Sur y Este. Los primeros son líderes en adopción y en el desarrollo de políticas de incentivos. Países como Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia tienen algunas de las cuotas de mercado más altas en vehículos eléctricos, y redes de carga densas.

Hay un impulso político, con incentivos fuertes, objetivos y ambiciosos planes de infraestructura de carga. En Europa del Sur y del Este, países como Italia, España, Polonia y Hungría van rezagados debido a un despliegue más lento de la red de carga y a incentivos más débiles.

Ranking de países

En el grupo líder de países plenamente preparados para la adopción de vehículos eléctricos se sitúan Noruega (81 puntos), Países Bajos (68), Bélgica (63), Reino Unido (59), Dinamarca, Suecia y Luxemburgo (los tres con 58 puntos). En la siguiente categoría, “países preparados para una mezcla de eléctricos e híbridos enchufables”, figuran Francia (58 puntos), Alemania, Austria y Portugal (55 puntos), Suiza (54) y Finlandia (51).

Los países de la tercera categoría “avanzado en la transición, listo para la combinación de eléctricos y motores de combustión interna”, son España (51 puntos), Italia (48), Lituania (47), Rumanía y Turquía (46), Grecia, Letonia e Irlanda (45), Hungría (44), Eslovaquia y Estonia (41).

En la cuarta categoría, “en transición, adecuado para híbridos pero aún no para EVs”, aparecen Rusia (40), República Checa (37) y Polonia (36). Finalmente, en la quinta y última categoría, “no preparados para la introducción de vehículos eléctricos”, se sitúan Serbia (26) y Montenegro (25).

España es el país con una puntuación más alta de la tercera categoría. Fuera de Europa, solo es superada por Israel 66 (puntos), China (58) y Uruguay (51).

La puntuación de España está basada en la siguientes puntuaciones de los diferentes valores del índice: 91/100 en paridad de TCO, 4/100 de EVs en la flota activa del mercado global, 9/100 de EVs en entregas/registros acumulados, 59/100 en intención del Barómetro AMO para introducir eléctricos en flota, 15/100 en infraestructura de carga y 84/100 en descarbonización media de la producción eléctrica en 2024.

Asia: China y los demás

China (58/100) lidera la producción, ventas y fabricación de baterías a nivel mundial de vehículos eléctricos; y representa una parte desproporcionada del volumen e inversión del mercado en este terreno.

En el sudeste asiático la propiedad de vehículos eléctricos sigue siendo baja (~11% en mercados clave), pero el interés de los consumidores es fuerte (la mayoría planea considerar la compra de vehículos eléctricos pronto).

En India y otros mercados emergentes el potencial de crecimiento es significativo, pero partiendo de una base baja. La infraestructura de carga está aumentando, pero sigue muy por detrás de los mercados líderes.

América: norte y sur

En Estados Unidos y Canadá (42/100 de media) la adopción de vehículos eléctricos está creciendo, con incentivos federales e iniciativas de infraestructuras favorables, pero el progreso es desigual a nivel estatal y local.

En Latinoamérica (32/100 de media) la penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo baja en muchos países debido a la asequibilidad, la infraestructura limitada y la menor priorización de políticas.

Grandes desigualdades en Oriente Medio y África

Algunos países, como Israel (con 66/100, tercera mejor puntuación mundial), Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, están avanzando más rápidamente en la preparación para los vehículos eléctricos con objetivos nacionales y redes de carga en crecimiento, aunque la preparación regional general varía.

África aún no está lista para la transición a los vehículos eléctricos. Predominan los desafíos de infraestructura, con capacidad limitada de la red y pocas estaciones de carga en la mayoría de los países.

Esta es la lista completa, en orden:

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