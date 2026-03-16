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España no entra en el top 15 del ranking mundial de países en adopción de coches eléctricos

Europa es la región con una mayor puntuación media, China lidera con claridad en Asia y Estados Unidos y Canadá presentan bajas puntuaciones

España no entra en el top 15 del ranking mundial de países en adopción de coches eléctricos

España no entra en el top 15 del ranking mundial de países en adopción de coches eléctricos / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Un nuevo informe llamado ‘Puntuación de madurez en transición energética’, de Arval Consulting, analiza y puntúa el índice de madurez en la adopción de vehículos eléctricos en países de todo el mundo. 

Las puntuaciones se basan en evaluaciones cuantitativas de diversas variables, entre ellas, la paridad de propiedad de los vehículos eléctricos frente a los de combustión, la red accesible para infraestructuras públicas, las cuotas de mercado de entregas de vehículos eléctricos o la descarbonización de la producción eléctrica.

Las mejoras en la tecnología de las baterías de los vehículos eléctricos compensarán la degradación relacionada con el calor impulsado por el cambio climático, según una nueva investigación.

España no entra en el top 15 del ranking mundial de países en adopción de coches eléctricos / Archivo

Europa lidera, con España en el tercer grupo

Europa gana 14 puntos respecto a 2024 y es la región con una mayor puntuación media (50/100). Hay una clara diferencia entre los países del Norte y Oeste, y los del Sur y Este. Los primeros son líderes en adopción y en el desarrollo de políticas de incentivos. Países como Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia tienen algunas de las cuotas de mercado más altas en vehículos eléctricos, y redes de carga densas

Hay un impulso político, con incentivos fuertes, objetivos y ambiciosos planes de infraestructura de carga. En Europa del Sur y del Este, países como Italia, España, Polonia y Hungría van rezagados debido a un despliegue más lento de la red de carga y a incentivos más débiles.

Ranking de países

En el grupo líder de países plenamente preparados para la adopción de vehículos eléctricos se sitúan Noruega (81 puntos), Países Bajos (68), Bélgica (63), Reino Unido (59), Dinamarca, Suecia y Luxemburgo (los tres con 58 puntos). En la siguiente categoría, “países preparados para una mezcla de eléctricos e híbridos enchufables”, figuran Francia (58 puntos), Alemania, Austria y Portugal (55 puntos), Suiza (54) y Finlandia (51).

Los países de la tercera categoría “avanzado en la transición, listo para la combinación de eléctricos y motores de combustión interna”, son España (51 puntos), Italia (48), Lituania (47), Rumanía y Turquía (46), Grecia, Letonia e Irlanda (45), Hungría (44), Eslovaquia y Estonia (41).

En la cuarta categoría, “en transición, adecuado para híbridos pero aún no para EVs”, aparecen Rusia (40), República Checa (37) y Polonia (36). Finalmente, en la quinta y última categoría, “no preparados para la introducción de vehículos eléctricos”, se sitúan Serbia (26) y Montenegro (25).

España es el país con una puntuación más alta de la tercera categoría. Fuera de Europa, solo es superada por Israel 66 (puntos), China (58) y Uruguay (51). 

La puntuación de España está basada en la siguientes puntuaciones de los diferentes valores del índice: 91/100 en paridad de TCO, 4/100 de EVs en la flota activa del mercado global, 9/100 de EVs en entregas/registros acumulados, 59/100 en intención del Barómetro AMO para introducir eléctricos en flota, 15/100 en infraestructura de carga y 84/100 en descarbonización media de la producción eléctrica en 2024.

Asia: China y los demás

China (58/100) lidera la producción, ventas y fabricación de baterías a nivel mundial de vehículos eléctricos; y representa una parte desproporcionada del volumen e inversión del mercado en este terreno. 

En el sudeste asiático la propiedad de vehículos eléctricos sigue siendo baja (~11% en mercados clave), pero el interés de los consumidores es fuerte (la mayoría planea considerar la compra de vehículos eléctricos pronto). 

En India y otros mercados emergentes el potencial de crecimiento es significativo, pero partiendo de una base baja. La infraestructura de carga está aumentando, pero sigue muy por detrás de los mercados líderes. 

América: norte y sur

En Estados Unidos y Canadá (42/100 de media) la adopción de vehículos eléctricos está creciendo, con incentivos federales e iniciativas de infraestructuras favorables, pero el progreso es desigual a nivel estatal y local. 

En Latinoamérica (32/100 de media) la penetración de los vehículos eléctricos sigue siendo baja en muchos países debido a la asequibilidad, la infraestructura limitada y la menor priorización de políticas. 

Grandes desigualdades en Oriente Medio y África

Algunos países, como Israel (con 66/100, tercera mejor puntuación mundial), Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, están avanzando más rápidamente en la preparación para los vehículos eléctricos con objetivos nacionales y redes de carga en crecimiento, aunque la preparación regional general varía. 

África aún no está lista para la transición a los vehículos eléctricos. Predominan los desafíos de infraestructura, con capacidad limitada de la red y pocas estaciones de carga en la mayoría de los países. 

Esta es la lista completa, en orden:

Noticias relacionadas

  1. Noruega
  2. Países Bajos
  3. Israel
  4. Bélgica
  5. Reino Unido
  6. Dinamarca
  7. China
  8. Suecia
  9. Luxemburgo
  10. Francia
  11. Alemania
  12. Austria
  13. Portugal
  14. Suiza
  15. Uruguay
  16. Finlandia
  17. España
  18. Italia
  19. Lituania
  20. Rumanía
  21. Turquía
  22. Letonia
  23. Grecia
  24. Canadá
  25. Irlanda
  26. Estados Unidos de América
  27. Hungría
  28. Nueva Zelanda
  29. India
  30. Eslovaquia
  31. Estonia
  32. Rusia
  33. Tailandia
  34. República Checa
  35. Australia
  36. Zambia
  37. Chile
  38. Indonesia
  39. Polonia
  40. Colombia
  41. Japón
  42. México
  43. Brasil
  44. Bosnia Herzegovina
  45. Marruecos
  46. Perú
  47. Serbia
  48. Montenegro
  49. Ecuador
  50. Namibia
  51. Sudáfrica
  52. Mozambique
  53. Ghana
  54. Argentina
  55. Lesoto
  56. Botsuana

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