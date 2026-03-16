Este error al encender las luces largas por la noche puede dejarte sin visibilidad en la carretera

Conducir de noche obliga a confiar en algo tan simple como decisivo: la luz de los faros del coche. Cuando la visibilidad desaparece y la carretera se vuelve imprevisible, los sistemas de iluminación del vehículo se convierten en el principal aliado del conductor. Sin embargo, un gesto aparentemente correcto al manejar las luces largas en carretera puede provocar justo lo contrario de lo que se pretende.

Ese pequeño movimiento en la palanca de las luces del volante, repetido miles de veces cada noche en las carreteras europeas, esconde más complejidad de la que parece. Expertos en seguridad vial advierten de que muchos automovilistas actúan por costumbre o educación al volante, pero en realidad lo hacen de forma equivocada.

El resultado puede ser una pérdida de visibilidad en carretera, justo en el momento en que más se necesita anticipar obstáculos o peligros.

Qué son realmente las luces largas y cuándo deben usarse

Las luces largas están diseñadas para ofrecer la máxima iluminación posible en carretera cuando no hay tráfico delante. Su haz proyecta luz a una distancia mucho mayor que las luces de cruce, lo que permite anticipar curvas, obstáculos o animales en la calzada.

En vías interurbanas o zonas rurales su uso resulta especialmente útil durante noches sin iluminación artificial o durante los meses de invierno con menor visibilidad. Sin embargo, la normativa es clara: deben sustituirse por las luces de cruce obligatorias cuando aparece otro vehículo, tanto si circula en sentido contrario como si está delante en el mismo carril.

El objetivo es evitar el deslumbramiento a otros conductores, una situación que puede provocar pérdida temporal de visión al volante y aumentar considerablemente el riesgo de accidente en carretera.

Faros de un coche / Archivo

El error más habitual al cambiar de luces

Según los especialistas, el problema no suele estar en apagar las luces largas del coche, sino en hacerlo demasiado pronto al detectar otro vehículo.

Muchos conductores reducen la intensidad del alumbrado en cuanto ven un coche a lo lejos en la carretera. Lo hacen por cortesía, pero esa decisión puede crear una zona mal iluminada entre vehículos sin que el conductor sea consciente.

Ese espacio oscuro puede convertirse en un riesgo real en carreteras secundarias, especialmente en zonas boscosas o poco iluminadas, donde la presencia de animales en la calzada es relativamente frecuente.

Al reducir la iluminación antes de tiempo, el conductor pierde capacidad de anticipación ante obstáculos, justo cuando todavía existe distancia suficiente para reaccionar.

La recomendación general de los expertos es mantener las luces largas activadas el máximo tiempo posible, hasta que el tramo de carretera entre ambos vehículos esté completamente iluminado. De esta forma se evita ese “vacío de luz” peligroso en la vía.

El momento exacto para volver a encenderlas

Otra situación poco conocida se produce justo después del cruce entre vehículos.

Muchos conductores tardan demasiado en volver a activar las luces largas tras cruzarse con otro coche, por lo que siguen circulando durante varios segundos con una iluminación insuficiente en carretera.

Los especialistas recomiendan volver a encenderlas apenas unos metros antes del cruce, siempre que no exista riesgo de deslumbrar al otro conductor. Ese pequeño margen permite recuperar rápidamente la visibilidad completa de la carretera.

El equilibrio es delicado: encenderlas demasiado pronto puede molestar a otros conductores, pero hacerlo demasiado tarde reduce el campo visual después del cruce.

Coches con los faros encendidos en una carretera navideña de noche / Getty Images

Adelantamientos: la situación que más dudas genera

El uso correcto de las luces largas durante adelantamientos también genera muchas dudas entre los conductores.

Cuando un vehículo se aproxima por detrás, debe pasar a luces de cruce para evitar deslumbramientos, ya que la intensidad del haz puede reflejarse en los retrovisores del coche adelantado.

Solo cuando el coche que adelanta ya está en el carril izquierdo durante la maniobra, y su parte delantera alcanza la altura de la zaga del otro vehículo, puede volver a activar las largas sin riesgo de deslumbrar.

Si ocurre lo contrario y otro vehículo inicia un adelantamiento por detrás, el conductor que circula delante debería cambiar a luces cortas al ver los faros en el retrovisor.

Una vez que el coche que adelanta se ha alejado lo suficiente, es posible volver a utilizar las luces largas para recuperar la máxima iluminación en carretera.

Curvas, autopistas y otras situaciones delicadas

Las características de la vía también influyen en el uso correcto del alumbrado del coche.

En autopistas y autovías es posible utilizar luces largas en vías rápidas, siempre que los vehículos del carril contrario estén a suficiente distancia o exista una mediana que evite el deslumbramiento.

En carreteras con curvas, la situación cambia. En curvas hacia la izquierda, el haz de luz suele proyectarse hacia el interior de la vía, reduciendo el riesgo de molestar a los conductores que vienen de frente.

Sin embargo, en curvas hacia la derecha, el ángulo del faro puede dirigir la luz directamente hacia otros conductores, aumentando la posibilidad de deslumbramiento en carretera secundaria.

Por esa razón, muchos especialistas recomiendan utilizar luces de cruce en curvas cerradas cuando exista tráfico cercano en sentido contrario.

Cuando la tecnología también genera confusión

La evolución tecnológica ha introducido nuevos sistemas automáticos de iluminación en los vehículos modernos.

Muchos coches incorporan asistentes automáticos de luces largas, capaces de detectar la presencia de otros vehículosy cambiar automáticamente entre largas y cortas.

En algunos casos, incluso mantienen las luces largas parcialmente activas, oscureciendo únicamente la zona donde circula el otro coche para evitar deslumbramientos.

El problema es que este comportamiento puede resultar confuso para los conductores del carril contrario, ya que desde fuera puede parecer que el vehículo sigue circulando con las largas encendidas.

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Según los especialistas en seguridad vial, este efecto puede generar incertidumbre durante la conducción nocturna, especialmente en carreteras oscuras o poco iluminadas donde la percepción de la intensidad lumínica resulta más difícil.