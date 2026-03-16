Con BYD es posible cargar un coche eléctrico en 5 minutos

La adopción del coche eléctrico sigue creciendo, pero muchos conductores todavía dudan ante dos factores: cuánto tarda en cargar y cuánta autonomía ofrece el coche. BYD plantea atacar ambos puntos a la vez con dos desarrollos que llegan de la mano, la Blade Battery 2.0 y el sistema Flash Charging, una combinación que en teoría permite recargar casi tan rápido como se llena un depósito de combustible tradicional.

El nuevo sistema admite hasta 1.500 kW, suficiente para pasar del 10% al 97% en tan solo 9 minutos. Peor si el objetivo es recuperar energía con rapidez en una parada corta, puede subir del 10% al 70% requiere apenas 5 minutos. Incluso con –30 °C, una situación en la que la velocidad de carga suele desplomarse, la tecnología de BYD permite pasar del 20% al 97% en 12 minutos.

Recarga del BYD ATTO 2 DM i / BYD

A su vez, la batería también mejora en eficiencia. La nueva generación incrementa su densidad energética un 5%, una evolución que, según la marca, permite autonomías superiores a 1.000 km en ciclo CLTC. Detrás de esas cifras hay seis años de desarrollo en BYD para dar vida a la tecnología FlashPass, que permite mejorar la circulación de los iones dentro de la batería.

Ese sistema se apoya en tres desarrollos técnicos que actúan sobre diferentes partes de la celda: Flash-Release en el cátodo, Flash-Flow en el electrolito y Flash-Intercalate en el ánodo. El objetivo común es reducir la resistencia interna y facilitar el movimiento de los iones, lo que se traduce en menos generación de calor y mayor rapidez al cargar. La estructura del electrodo incorpora partículas de grafito alineadas perpendicularmente al plano del electrodo, una configuración que reduce la resistencia al transporte de los iones de litio y facilita su inserción durante la carga.

Ilustración de recarga del BYD Sealion 7 / BYD

En paralelo, la batería integra una nueva capa SEI (interfase de electrolito sólido) desarrollada con ingeniería molecular y optimización estructural. La marca explica que esta capa es ultrafina para mejorar la conductividad iónica, pero lo suficientemente densa para mantener estabilidad química, además de contar con un sistema de autorregeneración dinámica.

La mejora en prestaciones no pretende comprometer seguridad ni durabilidad. Durante las pruebas, la Blade Battery 2.0 superó un test que combinaba carga Flash con la penetración por clavo sin provocar fuga térmica, humo ni combustión incluso tras 500 ciclos de carga Flash.

Otro ensayo llevó la batería a un escenario extremo al provocar un cortocircuito simultáneo en cuatro celdas con temperaturas superiores a 700 °C, un caso en el que tampoco se registraron incendio ni deflagración. Además, la degradación total de capacidad se reduce un 2,5% respecto a la Blade Battery original.

Flash Charger

La segunda pieza del sistema es el Flash Charger, un cargador que entrega hasta 1.500 kW a través de un único conector en la especificación destinada al mercado chino. Su diseño en forma de T eleva los cables y conectores para que no queden en el suelo, lo que busca evitar suciedad o humedad y facilitar su manejo desde cualquiera de los lados del vehículo.

Para acelerar el despliegue, estas estaciones pueden combinarse con un sistema de almacenamiento energético capaz de descargar energía a gran velocidad. Esa batería auxiliar se recarga de forma más lenta y funciona como reserva o amplificador de potencia cuando la red eléctrica no puede suministrar toda la energía de golpe.

Sistema BYD Solar Storage Charging / BYD

La infraestructura ya ha empezado a crecer en China. A 5 de marzo de 2026 BYD había instalado 4.239 estaciones Flash Charging, y el objetivo es alcanzar 20.000 antes de finalizar 2026.

El salto a Europa empezará con el Denza Z9GT, un gran turismo shooting brake de la marca premium de BYD, que será el primer coche que incorporará Flash Charging y la Blade Battery 2.0.