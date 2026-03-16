Bugatti resucita al Veyron que deslumbró a medio mundo

Tras lograr en 2010 el récord de velocidad de 431.072 km/h con el Bugatti Veyron Super Sport, la marca lanzó la serie especial Veyron Super Sport World Record Edition. Ahora, uno de los ejemplares más singulares ligados a esa historia vuelve a la carretera tras pasar por el programa oficial de restauración de la firma francesa.

Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition / Alibiev.A

El protagonista de esta historia no es un coche más dentro de la saga Veyron, sino que podríamos decir que es la unidad que dio a conocer al mundo este modelo. Se trata de la una unidad pre-serie que participó en el desarrollo del modelo y que además recorrió medio mundo cuando el coche se presentó internacionalmente. Durante años sirvió para demostraciones a clientes, sesiones con la prensa y actos de comunicación, lo que permitió que muchos entusiastas vieran de cerca el hipercohe que marcó un nuevo estándar de prestaciones.

Ese uso intensivo dejó ‘exhausto’ al coche. Desde el verano de 2010, acumuló más de 70.800 kilómetros, una cifra considerable para un modelo de este tipo, y por eso acabó regresando a Molsheim para someterse a un proceso de renovación completo dentro del programa La Maison Pur Sang.

Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition / Alibiev.A

El equipo dedicó seis meses de trabajo a devolver el coche a su estado original. La idea detrás de este programa no es simplemente reparar o conservar, sino devolver cada vehículo a las condiciones exactas con las que salió del Atelier, respetando su identidad histórica y asegurando que pueda seguir utilizándose.

En el interior, los técnicos revisaron y corrigieron las superficies de cuero, rejuveneciendo los materiales y recuperando el aspecto y tacto originales. Los asientos también se restauraron para devolverles su forma y comodidad inicial, mientras que el volante —punto de contacto directo entre conductor y máquina— fue completamente revisado y detallado para mantener la experiencia de conducción tal como se concibió.

La carrocería recibió un tratamiento igual de minucioso. El característico acabado de fibra de carbono vista se volvió a trabajar por completo y se aplicó un nuevo barniz transparente para recuperar su brillo y profundidad. Junto a ese carbono expuesto, el llamativo color Bugatti Orange volvió a lucir con el contraste que hizo famosa a la edición World Record.

Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition / Bugatti

Algunas piezas propias de los prototipos de desarrollo se sustituyeron por componentes de especificación definitiva, lo que significa que determinados sistemas electrónicos y el sistema de radiadores se actualizaron para alinearse con la configuración final del Veyron Super Sport de producción. Aun así, Bugatti decidió mantener intacto lo esencial del coche. Los elementos mecánicos principales del motor W16 y la compleja caja de cambios siguen siendo los originales, algo clave para preservar la autenticidad histórica de esta unidad.

Desde la marca explican que el objetivo del programa de restauración no es únicamente preservar coches, sino garantizar que sigan conduciéndose. “Bugatti hyper sports cars are engineered to be driven, experienced and enjoyed”, señala Luigi Galli, experto en Heritage & Certification de Bugatti. Según explica, el trabajo de La Maison Pur Sang permite devolver incluso vehículos con una larga vida a las condiciones que tenían cuando salieron de Molsheim, para que puedan disfrutarse con total confianza.

Noticias relacionadas

Con la restauración finalizada, este Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition inicia una nueva etapa dentro de la colección privada de su propietario. El coche se entrega acompañado de un libro oficial de certificación, donde se documenta su historia, su papel durante la introducción del modelo y el proceso de restauración realizado en Molsheim.