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Este es el género musical que escuchas en tu coche según tu edad

La música en el coche es un reflejo de cada generación

El Periódico Este es el género musical que escuchas en tu coche según tu edad

El Periódico Este es el género musical que escuchas en tu coche según tu edad / Pixabay

Elena Castellano

Madrid
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En España, la elección de qué escuchar en el coche está claramente condicionada por la brecha generacional y la tecnología disponible en el vehículo.

Mientras la radio sigue siendo el medio más utilizado en carretera, con 23,4 millones de oyentes diarios en 2025, cada vez gana más peso el uso de CarPlay y de dispositivos Bluetooth.

Aun así, el liderazgo de la radio convive con un escenario muy fragmentado: los contenidos, los géneros y los hábitos cambian de forma notable según la edad del conductor.

Joaquin Sabina en concierto

Joaquin Sabina en concierto / Instagram

Generación Z (1997-2012)

Para la Generación Z, el sistema de sonido del coche es una extensión directa del teléfono móvil.

El dominio de plataformas de streaming como Spotify o Apple Music es casi total y la radio convencional tiene un papel residual.

Es la franja que más música nueva descubre: incorporan diez o más canciones nuevas a la semana, impulsados por recomendaciones algorítmicas y tendencias de redes sociales.

En cuanto a estilos, el consumo se concentra en tres grandes bloques:

  • Música urbana (reguetón y trap): es el género más habitual entre los jóvenes. En 2025, los artistas más escuchados fueron Bad Bunny, Quevedo y Myke Towers.
  • Indie pop nacional y alternativo: se ha consolidado como uno de los géneros más escuchados entre adolescentes, con artistas como Viva Suecia, Arde Bogotá, Guitarricadelafuente, Judeline o Niña Polaca.
  • Pop: elegido por su carácter más accesible y relajado, con artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Ariana Grande, Drake o Aitana.

Su hábito de escucha se basa casi por completo en listas personalizadas, recomendaciones automáticas y reproducción aleatoria durante todo el trayecto.

La radio solo se utiliza de forma puntual, normalmente cuando el coche no está vinculado al móvil.

Bad Bunny , durante su actuación en la Super Bowl.

Bad Bunny , durante su actuación en la Super Bowl. / AP

Millennials (1981-1996)

En los millennials, el consumo en el coche es claramente híbrido y combina streaming, radio musical y podcasts.

Es la generación que más escucha podcasts de entretenimiento y true crime durante los desplazamientos largos, especialmente en viajes de fin de semana, lo que refleja una mayor presencia del contenido hablado frente a la música continua.

Musicalmente, muestran una clara preferencia por:

  • Pop y pop-rock español, muy vinculado tanto a la radiofórmula como a playlists personales. En 2025 destacan Aitana, Leiva, Vetusta Morla e Izaro.
  • Pop latino y fusión urbana comercial, con un peso elevado en los trayectos diarios. En 2025 sobresalen Rauw Alejandro, Karol G y Manuel Turizo.
  • Pop internacional, habitual por su carácter reconocible, con artistas como Taylor Swift, Billie Eilish y Ariana Grande.

A nivel de referencias, siguen conectados con artistas del circuito indie y alternativo de la década de 2010, al tiempo que mantienen en rotación los grandes éxitos que continúan sonando en la radio.

Un rasgo clave de esta generación es su relación con la novedad. A partir de los 30 años, muchos reducen la exploración musical y se refugian en artistas y estilos ya conocidos, que funcionan como acompañamiento cómodo para la conducción diaria.

En la práctica, su escucha se reparte entre playlists personales, programas musicales de radio y podcasts descargados previamente.

Taylor Swift

Taylor Swift durante uno de sus conciertos / Archivo

Generación X (1965-1980)

La Generación X mantiene una relación especialmente estable con la radio y la FM sigue siendo su canal principal, sobre todo por las mañanas.

Junto a la radio, este grupo continúa utilizando formatos propios: una parte relevante aún recurre a archivos digitales o CDs, algo ya muy poco habitual entre los más jóvenes.

En cuanto al contenido, alternan principalmente entre:

  • Radiofórmula musical.
  • Programas de información y actualidad a primera hora del día.

Musicalmente, el núcleo de su escucha se construye sobre los grandes clásicos del pop y del rock internacional de los años 80 y 90.

Bandas como Queen, Bon Jovi o Red Hot Chili Peppers siguen siendo referentes habituales en el coche.

Se trata de una escucha muy vinculada a la familiaridad: canciones reconocibles, estribillos claros y repertorios consolidados que funcionan tanto en trayectos urbanos como en viajes largos.

Radio de un coche con entrada Cd's

Radio de un coche con entrada Cd's / Pixabay

Baby boomers

Entre los baby boomers, la radio no es una opción más: es el eje central de la experiencia sonora en el coche.

Existe una fidelidad muy marcada a las emisoras tradicionales y una clara preferencia por los contenidos hablados frente a la música continua.

Los programas de actualidad, las tertulias políticas y los boletines informativos son el formato prioritario, especialmente en cadenas generalistas como Cadena SER, COPE u Onda Cero.

En el plano musical, cuando la programación lo permite, predominan dos grandes bloques:

  • Canción española y pop melódico, con artistas como Joaquín Sabina, José Luis Perales o Raphael.
  • Grandes éxitos de su juventud, centrados en el pop y el rock clásico, con referentes como The Beatles, Dire Straits o Miguel Ríos.

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En esta generación, la radio cumple una doble función muy clara: acompañar durante el trayecto y ser la principal vía de acceso a la información diaria.

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