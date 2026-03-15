Estas son las funciones de cada color en las señales de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) a mediados del 2025 actualizó el catálogo de señales de tráfico verticales que ya estaba presente en las vías españolas, incluyendo algunas nuevas, pero todas siguen un mismo patrón en los dibujos, en su forma y colores con el Reglamento General de Circulación vigente desde 2003. Incluso, en algunos casos, cuentan con la presencia de márgenes derechos de la carretera presentes desde el siglo XX.

Que se siga usando esta estética tiene un motivo muy simple, con el uso de los mismos colores formas y dibujos, el conductor comprende e identifica la señal con mayor facilidad su significado y lo que debe hacer. Ya que las señales se agrupan por forma según se estableció para los países que firmaron la Convención de Viena.

¿Qué significa cada color en las señales de tráfico?

Probablemente, el rojo es el color más importante que deben respetar los usuarios de la red de carreteras españolas, este color indica prohibición u obligación. Por ejemplo, la señal de STOP que es roja en forma octogonal, y con ella deberás detener el vehículo por completo.

Señal de STOP vertical / Pixabay

Por otro lado, el azul se asocia a indicativos informacionales, servicios, rutas o normas específicas. Este color también está incluido en algunas señales circulares para señalar obligaciones, como la dirección de circulación obligatoria o carriles reservados.

A su vez, el blanco actúa como fondo en muchas de las señales reglamentarias y prioridad, muchas veces se combina con el borde rojo.

Señal azul de obligación y señal de seda el paso blanca con borde rojo / Pixabay

Por último, el amarillo es usado como advertencia en situaciones temporales de la carretera, suele usarse en las señales en los tramos de obras o modificaciones provisionales de la circulación.

Las funciones de colores menos habituales en las carreteras

Hay algunos colores que también aparecen en las señales de tráfico como pueden ser el verde y el marrón, pero son menos habituales.

Por un lado, el color verde que se utiliza principalmente en señales de orientación en autopista y autovías.

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Finalmente, el color marrón está reservado para indicar lugares de interés turístico o cultural.