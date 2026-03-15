Los defectos más peligrosos que la ITV detecta en motos y ciclomotores

Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) detectan cada año numerosos defectos graves en motocicletas y ciclomotores que pueden comprometer seriamente la seguridad de sus conductores y del resto de usuarios de la vía. Un informe elaborado con la colaboración de inspectores de distintas estaciones pone de relieve algunos de los fallos más habituales encontrados durante las revisiones técnicas.

Entre los problemas más preocupantes destacan los relacionados con el sistema de frenos. Los inspectores han detectado casos de inexistencia de pastillas de freno, discos con desgaste excesivo y anclajes defectuosos de las pinzas de freno. Este tipo de deficiencias reduce de forma significativa la capacidad de frenado del vehículo y aumenta el riesgo de accidente.

Otra de las zonas con mayor número de incidencias es el de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. En muchas motocicletas se han encontrado neumáticos con la banda de rodadura muy desgastada o agrietada, lo que disminuye la adherencia al asfalto y aumenta el riesgo de pérdida de control. También se han detectado fijaciones inadecuadas de amortiguadores, con riesgo incluso de desprendimiento, así como retenes de amortiguación reventados que provocan fugas de aceite.

Los defectos también afectan a otros elementos clave del vehículo. En algunos casos se han encontrado manetas de freno o de embrague partidas, cuadros de instrumentos con riesgo de desprendimiento o testigos de aceite y temperatura encendidos que alertan de posibles problemas en el motor o la transmisión.

Además, durante las inspecciones se han detectado irregularidades relacionadas con modificaciones no homologadas. Entre ellas figuran la instalación de accesorios o dispositivos no originales sin anotación en la tarjeta de inspección técnica del vehículo, retrovisores no homologados o maletines instalados sin autorización. Estas modificaciones pueden afectar a la seguridad del vehículo y deben estar debidamente registradas.

También se han identificado problemas en elementos exteriores, como interferencias entre la rueda y el guardabarros o ubicaciones no reglamentarias de la placa de matrícula.

Los inspectores recuerdan que mantener la motocicleta en buen estado es fundamental para garantizar la seguridad en carretera. Una correcta revisión del sistema de frenos, el estado de los neumáticos, la suspensión y los elementos de control puede evitar averías graves y reducir el riesgo de siniestros.

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Las estaciones ITV insisten en la importancia de realizar un mantenimiento periódico del vehículo y de corregir cualquier defecto detectado antes de circular, ya que muchas de estas deficiencias podrían tener consecuencias graves si no se solucionan a tiempo.