Seat recibirá 15 millones del nuevo Perte VEC y explora trabajar en el desarrollo de plataformas para vehículos militares

La industria de defensa llama a la puerta en toda Europa. Después de que el Grupo Renault anunciara hace unos meses su participación en la fabricación de drones de uso militar para el ejército francés, ahora desde Indra (la principal multinacional española especializada en defensa) apuntan a una reunión entre su cúpula y el CEO de Seat S.A. Markus Haupt, en la que entre otros temas habrían comentado la posibilidad de establecer una colaboración para producir plataformas de vehículos militares en un futuro. Lo de Renault era de esperar, ya que su CEO actual, François Provost, había trabajado como asesor industrial en el ministerio de defensa francés con anterioridad. Tampoco descarta producir vehículos en un futuro.

Según ha apuntado el diario El País 'Seat negocia con Indra su entrada en defensa para fabricar vehículos militares ligeros'. En la información hablan de 'fuentes conocedoras de las conversaciones', y Seat no ha querido desvelar el contenido de las mismas, aunque si reconocen que el CEO de la compañía está manteniendo encuentros con altos directivos de empresas españolas para analizar colaboraciones en diferentes terrenos industriales.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat S.A. en Martorell / Seat

Desde Seat explican que "parte de asumir el cargo de CEO implica mantener reuniones periódicas con las autoridades públicas y con las empresas más relevantes del sector privado, entre las que se incluye Indra. Pero eso es todo. No vamos a comentar el contenido de esas reuniones ni ningún posible proyecto futuro que pueda surgir", molestos por una filtración que según se ha publicado implicaría la producción de 50.000 vehículos ligeros. Obviamente, no serían tanques y podría tratarse de vehículos de servicio y transporte no para zonas de combate.

Con plataforma eléctrica

¿Puede fabricar Seat vehículos militares? Por supuesto, como cualquier compañía. Teniendo la plataforma solo hay que aportar los proveedores, porque la tecnología empleada en un vehículo es la misma y solo varía lo que le pongas encima. En el caso de que Seat acabara por aceptar entrar en el juego militar, sería para producir vehículos ligeros. En un principio se podría pensar que estarían basados en sus plataformas industriales MQB-A0 y MQB (Evo) que están destinadas a la fabricación de coches con motores de combustión. Al tratarse de plataformas modulares, son fáciles de ampliar o reducir según la necesidad, aunque no sirven para vehículos eléctricos.

Plataforma MEB del Grupo Volkswagen para coches eléctricos. / Volkswagen

En este punto, y viendo la reciente adjudicación de 15 millones de euros en la nueva convocatoria del Perte VEC (11.083.463 euros en subvenciones y 4.180.323 euros en préstamos), la ayuda podría servir para ampliar el desarrollo de la nueva plataforma MEB Small (solo para vehículos eléctricos) que Seat produce para el Grupo Volkswagen y que es la base de los vehículos que ya este año se fabricarán en Martorell: el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo. El Volkswagen ID.Cross y el Skoda Epiq, con la misma plataforma, se ensamblarán en Landaben (Navarra)

Seat acaba de presentar sus resultados de 2025, con un escaso millón de euros de beneficio operativo (frente a los 633 del año anterior), fruto de las inversiones realizadas en la electrificación de su planta de Martorell, el impacto de los aranceles al Cupra Tavascan (hecho en China), los efectos de la geopolítica y el escaso margen de los vehículos eléctricos. Pese a que la primera parte, la de inversión, ya estaba prevista y anunciada, no se había aprovisionado y por eso impactó en 2025.