Ineos Grenadier, un coche nacido entre pintas de cerveza

En un pub de Londres, entre pintas, amigos y conversaciones tranquilas, empezó una historia que acabaría convertida en un todoterreno vendido a lo largo y ancho de medio mundo. El local se llama The Grenadier, y con ese mismo nombre se bautizó años después el Ineos Grenadier, un 4x4 de pura raza que hoy circula por más de medio centenar de países pero cuya primera chispa fue, literalmente, una charla de bar.

Ese peculiar origen, al más puro estilo de como surgían antaño los mejores proyectos cuando no existían los consejos de administración ni los ‘Crowdfunding’, es el que recupera ahora Ineos Automotive con su campaña ‘Grenadier Origins’, que se estrena con un cortometraje de 60 segundos titulado “Born in a pub, Built for more”. La escena vuelve al mismo punto donde todo empezó: el interior del pub londinense donde Jim Ratcliffe imaginó por primera vez el vehículo.

En medio del bar se monta un coche desde cero, saltan chispas, se escuchan ovejas y un tarro recoge las monedas cada vez que a alguien se le escapa el nombre de la competencia. Todo bajo la mirada de la dueña del local, que ejerce de narradora con el inconfundible humor británico.

Ineos Grenadier Origins / Ineos

Detrás de la escena hay una historia protagonizada por Jim Ratcliffe, empresario británico y aficionado al 4x4, que detectó hace una década lo que consideraba un hueco en el mercado: un todoterreno duro y funcional, pensado para trabajar fuera del asfalto pero con el nivel de comodidad y refinamiento que exige el uso actual. Y en lugar de esperar a que alguien lo construyera, decidió crear su propia marca para hacerlo. Algo parecido a la historia de Ferdinand Porsche.

Así nació Ineos Automotive, fundada en 2017 con un equipo de profesionales del sector encargados de llevar la idea a producción. El resultado llegó en 2022, cuando se presentó el Ineos Grenadier, un modelo desarrollado desde cero que buscaba combinar diseño de espíritu británico con ingeniería alemana.

Ineos Grenadier / Ineos

Desde que comenzó la producción en 2023, la marca asegura que más de 35.000 clientes en más de 50 países utilizan ya el Ineos Grenadier en actividades que van desde el trabajo diario hasta expediciones y viajes. La propuesta del modelo se apoya en tres pilares: capacidad todoterreno, comodidad en carretera y versatilidad, una combinación con la que el fabricante afirma haber logrado varios premios internacionales.

Lynn Calder, consejera delegada de la compañía, lo resume así: “El Grenadier es un vehículo épico con una historia única detrás”. Según explica, la marca ha comprobado que cuando los clientes conocen ese origen entienden mejor por qué el coche se diseñó de la manera en que lo hizo.

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Ineos Grenadier Quartermaster / Ineos

El corto creado por la agencia Wonderhood Studios, y forma parte de una campaña destinada a recordar el origen de un coche cuya primera línea no se dibujó en un estudio de diseño, sino en la mesa de un pub londinense. Un lugar donde alguien imaginó un todoterreno que, con el tiempo, acabaría saliendo a la carretera.