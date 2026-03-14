La Scuderia Ferrari lleva desde 1929 triunfando en carreras y campeonatos, y dando espectáculo dentro de la pista. En 1947 se fundó la firma de coches Ferrari, que con sus deportivos y superdeportivos han llamado la atención de muchos en las calles. La firma del Cavallino Rampante es una de las marcas más históricas del mundo de la automoción. ¿Sabes cuál fue el primer Ferrari de la historia?

El primer Ferrari de la historia compitiendo en una carrera / Ferrari

El comienzo de la leyenda

Enzo Ferrari nació en Módena (Italia) el 18 de febrero de 1898 y con 10 años, presenció su primera carrera de la Coppa Fiorio, junto a su padre y su hermano. Enzo quedó maravillado con el mundo del automovilismo y empezó a soñar con ser piloto de carreras. En 1917, Enzo fue llamado por el Ejército en la I Guerra Mundial, trabajando como mecánico en una unidad de artillería, pero debido a una pleuritis, inflamación de la membrana que recubre los pulmones, el italiano se tuvo que volver a casa.

En 1919, Enzo Ferrari debutó en su primera carrera como piloto en la Parma-Berceto, clasificándose 4º en la categoría 3000 y 11º en la general. También intentó pedir trabajo en Fiat, pero fue rechazado, y se convirtió en piloto de pruebas de Alfa Romeo.

Enzo Ferrari empezaba a destacar y tuvo su primera actuación con Alfa Romeo en la Targa Florio de 1920. El italiano enseguida triunfo, llegando el primero de su categoría y el segundo en la clasificación absoluta. A partir de aquel momento empezaron a llegar más triunfos. De abril de 1924 a mayo de 1928, Enzo ganó todas las carreras en las que participó.

Enzo fundó el 16 de noviembre de 1929 la Scuderia Ferrari (como su apellido) con el objetivo inicial de encargarse de los coches de carreras de Alfa Romeo y participar con ellos en las pruebas del calendario deportivo nacional y de la "Associazione Nazionale Automobil Clubs" (Asociación Nacional de Clubs de Automóviles). Enzo fue piloto de su escudería hasta 1932, pero su sueño era construir su propio coche de carrera.

Enzo Ferrari en el primer Ferrari de la historia / Ferrari

La II Guerra Mundial retrasó el sueño de Enzo Ferrari hasta 1939, cuando fundó Auto Avio Costruzioni en Módena. No pudo dar su propio nombre a la fábrica por culpa de una cláusula del contrato con Alfa Romeo, que no expiró hasta 1944. Con el nombre de Ferrari, la firma empezó a fabricar coches en 1947, impulsado por la pasión de Enzo por las carreras y la necesidad de financiar su escudería.

Ferrari 125 S, el primer Cavallino Rampante de la historia

El 12 de marzo de 1947, Enzo Ferrari en Maranello (Italia) presentó el primer Ferrari de la historia, el 125 S. El italiano se puso al volante del primer Cavallino Rampante y salió a rodar por las calles de Maranello sin carrocería, para comprobar que todo funcionaba correctamente. El Ferrari 125 S es un deportivo biplaza diseñado por los mejores diseñadores de la época como Gioachino Colombo y Giuseppe Busso, que montaba un motor V12 de 1.5 litros capaz de desarrollar 118 caballos de potencia y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h.

El Ferrari 125 S pesaba unos 650 kilos, montaba una caja de cambios de 5 velocidades más la marcha atrás, tenía una capacidad de 72 litros en el tanque de combustible y se podía considerar un coche pequeño ya que tenía una batalla de 2,42 metros. El deportivo italiano contaba con un chasis fabricado con tubos ovalados, suspensiones de brazos oscilantes de longitud desigual, ballestas transversales y amortiguadores hidráulicos delante, y atrás tenía un eje vivo, muelles semielípticos, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora.

Ferrari 125 S, el primer Ferrari de la historia / Ferrari

El primer coche del Cavallino Rampante se podía considerar un coche raro, ya que servía para rodar por vías públicas y para competir en el circuito. El 11 de mayo de 1947 llegó el debut del Ferrari 125 S en los circuitos. El piloto Franco Cortese, no pudo terminar la carrera en el circuito de Piacenza (Italia) por culpa de una avería en la bomba de combustible, pero durante los siguientes cuatro meses, el Ferrari 125 S triunfó en 6 de las 13 carreras que disputó.

Ferrari 125 S en una carrera en 1947 / Ferrari

Ferrari se hizo muy pronto conocido por la velocidad y gran calidad de sus coches. No queda ninguna unidad original del 125 S. Solo se fabricaron dos (el mismo Ferrari 125 S y el Ferrari 166 Spyder Corsa, que básicamente era un 125 S con otra carrocería). La unidad que actualmente está en el museo de la firma italiana es una réplica que Ferrari fabricó.